Ya puedes ver Twitch desde tu Nintendo Switch

Se demoró… pero finalmente está aquí. Nintendo agregó a esta semana a su tienda la aplicación de Twitch TV. Por supuesto, la app es gratuita y no requiere de mucho espacio en tu consola, con tan solo un peso de 31 MB, así que no tienes que preocuparte mucho por liberar espacio para poder disfrutarla.

Con esto, la tienda de Nintendo incrementa sus opciones para ver streaming. La tienda de Nintendo cuenta con una aplicación para YouTube e incluso algunas apps de series como es Funimation. Por desgracia, Ni Netflix, ni Disney+, HBO Max, Crunchyroll o Amazon Prime cuentan con opciones similares, por lo que sigue estando bastante atrás en lo que a opciones de entretenimiento se refiere.

¿Qué tal es la app de Twitch para la Nintendo Switch? Pues no exageramos al decir que quizás te irá mejor viendo desde el celular. La versión de la Switch permite que te conectes a una transmisión, la pares… y más o menos eso es todo. No puedes ver el chat, así como tampoco puedes interactuar con él. No hay forma de donar bits, seguir un canal o interactuar de cualquier manera con la transmisión. Lo que de alguna manera nos hace preguntar cuál sería el propósito de ver a algún creador en la Switch, cuando la interacción es la principal razón por la que muchos los ven a través de la plataforma.

Con todo, tener la app instalada puede ser una alternativa para cuando no tengas ninguna otra manera de ver la transmisión… aunque sin duda está lejos de ser la versión más óptima. Por desgracia, es una verdad que también se expande a las otras opciones antes mencionadas: la app de YouTube para móviles es una experiencia infinitamente menos frustrante que la versión para la Nintendo Switch.

Imágenes: Twitch