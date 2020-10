‘Among Us’ está luchando contra un hacker pro Trump

‘Among Us’ es un éxito enorme, pero esta popularidad por desgracia también ha significado más trabajo para el pequeño equipo de tres personas detrás del juego. Hace un par de meses Innersloth, el estudio independiente detrás de él, anunció que cancelaría la secuela y se enfocaría, entre otras cosas, en escalar sus servidores. Pero, como si esto no fuera todo, ahora deben lidiar con un hacker y troll pro Trump.

Jugadores en todo el mundo han reportado un tipo de ataque específico. Se unen a un juego y en el chat los jugadores comienzan a spamear un mensaje digiriendo a las personas a suscribirse a un canal de YouTube o dirigiéndolos a una tienda que vende trampas de juegos como ‘Garry’s Mod’ y ‘Apex Legends’. El mensaje también advierte a los afectados que, si no se suscriben, se ‘matará sus dispositivos’, para terminar en el mensaje de ‘Trump 2020’. Esto lo ha conseguido a través de un ataque masivo con bots que han arruinado a miles de jugadores su experiencia.

Esto llevó al equipo a implantar una actualización ‘anti hackeo’ de emergencia en sus servidores y a solicitar a los jugadores el no unirse a partidas públicas, así como el solo jugar con personas que conozcan.

Por su parte, Kotaku pudo contactar a la persona que se acredita estos ataques. El hacker, no solo confirmó que en efecto está a favor de la relección del actual presidente de los Estados Unidos, sino que (bajo la clásica actuación de cualquier troll) asegura que parte de la diversión está en la frustración de jugadores y desarrolladores: “Tenía curiosidad por ver qué pasaría, y personalmente lo encontré divertido”, le dijo Loris a Kotaku en un DM. “La ira y el odio es la parte que lo hace divertido. Si te importa un juego y estás dispuesto a ir y el spam no le gusta un tipo cualquiera en Internet porque no puedes jugarlo durante 3 minutos, es una estupidez».

El hacker también asegura que no es su problema que Inner Sloth esté compuesto por un equipo pequeño, afirmando que con la popularidad del juego deberían contar con los recursos para poder combatir este tipo de ataques. Lo que esta persona (como muchos en la Internet) parecen ignorar es que el desarrollo y escalamiento de este tipo de juegos no es sencillo. Primero, porque el boom de ‘Among Us’ tiene poco más de un mes. Estos tiempos son poco adecuados para realizar cualquier tipo de ajustes. Más importante, agregar ingenieros al equipo requiere capacitarlos, estar seguros que el código es legible y otros factores que hacen de esta tarea algo más que decir “el juego es popular, seguro que tienen los recursos para solucionar estos problemas”.

Y, de nuevo, la manera en la que opera este hacker parece indicar que su propósito es más ser un troll que incluso enviar cualquier tipo de mensaje, político o de otro tipo. Quizás lo único que podamos hacer desde nuestro lado como jugadores es dejar de hostigar al equipo de trabajo y entender que con personas como este hacker tienen más que suficiente trabajo encima.

Imágenes: Inner Sloth