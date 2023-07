Adiós Live Gold: así es la nueva suscripción a Game Pass que la reemplazará

Era la crónica de una muerte anunciada. Microsoft anunció esta semana su nuevo plan de Game Pass que reemplazará a Live Gold, su servicio para jugar en línea: Xbox Game Pass Core.

En ENTER.CO hemos preparado una sección de preguntas para responder de manera rápida las dudas que tengas sobre este nuevo servicio.

¿Qué pasará con Live Gold?

El 1 septiembre de 2023 el servicio pasará a dejar de existir y será reemplazado por Xbox Game Pass Core.

¿Qué ocurre si ya tengo una suscripción de Live Gold?

A partir del 14 de septiembre los usuarios con Live Gold pasarán a tener una suscripción de Game Pass Core.

¿Cuánto cuesta Game Pass Core?

Por ahora tiene un valor de $9.99 dólares en los Estados Unidos. La información de precios no ha sido actualizada en otras regiones.

¿Qué pasa con los juegos de Live Gold que tenía descargados?

Los juegos permanecerán activos, incluso después de que se realice el cambio Xbox Game Pass Core mientras que la nueva suscripción permanezca activa. La única excepción son los juegos redimidos para Xbox 360, que permanecerán activos incluso si no mantienen activa tu suscripción a Game Pass.

¿En qué se diferencia Game Pass Core del Game Pass de Consola?

Hay algunas diferencias importantes:

– Ofrece conexión para disfrutar juegos en línea.

– Solo tiene acceso a un número limitado de juegos dentro del catálogo de Game Pass.

– No tiene lanzamientos de juegos dentro de Game Pass desde el día 1.

¿Quiere decir que se acabaron los juegos mensuales gratis?

Sí. En adelante solo podrás disfrutar de los juegos que se añaden al catálogo de Game Pass Core, pero estos no serán mensuales.

¿Se necesitará Game Pass para jugar los títulos en línea gratuitos?

No. Juegos como Fortnite o PUBG permanecerán no necesitarán de un servicio en línea para funcionar, incluso después de que Live Gold desaparezca.

¿Cómo puedo tener todo el catálogo de Game Pass y además el servicio online para jugar?

La única opción es suscribirse a través de Game Pass Ultimate que ofrece ambas opciones.

¿Qué pasa si tengo la cuenta grupal de Game Pass?

El plan grupal de Game Pass ya cuenta con el servicio en línea. Sin embargo, ten presente que el plan grupal también terminará en agosto de 2023 (un mes antes que el final de Live Gold).

¿Qué juegos estarán disponibles en Game Pass Core?

Por ahora, estos son los juegos que están confirmados como parte de Game Pass Core:

– Among Us

– Descenders

– Dishonored 2

– Doom Eternal

– Fable Anniversary

– Fallout 4

– Fallout 76

– Forza Horizon 4

– Gears 5

– Grounded

– Halo 5: Guardians

– Halo Wars

– Hellblade: Senua’s Sacrifice

– Human Fall Flat

– Inside

– Ori and the Will of the Wisps

– Psychonauts 2

– State of Decay 2

– The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Imágenes: Game Pass