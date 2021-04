Los juegos online gratis en Xbox ya no requerirán Live Gold

Xbox se está tomando en serio la promesa de hacer cambios en esta generación. Un paso en la dirección correcta es el anuncio de hoy, 21 de abril, de que los juegos gratis con multijugador (‘Fortnite’ o ‘Rocket League’) ya no necesitarán de una suscripción de Live Gold (el servicio de Xbox para jugar en línea).

“H. Como parte de escuchar sus comentarios, este cambio se llevará a cabo a partir de hoy, y todos los jugadores de Xbox podrán acceder al modo multijugador en línea sin cargo para una biblioteca de más de 50 juegos gratuitos que admiten el modo multijugador en línea”.

La lista completa de juegos que no requerirán de Live Gold para ser jugados es la siguiente:

– 3on3 FreeStyle

– Aegis Wing

– APB Reloaded

– Apex Legends

– Armored Warfare

– Battle Ages

– Battle Islands: Commanders

– Bless Unleashed

– Battle Islands

– Brawlhalla

– Call of Duty: Warzone

– Crackdown

– Crackdown 2

– Crimson Alliance

– Crossout

– CRSED: F.O.A.D.

– Darwin Project

– Dauntless

– DC Universe Online

– Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

– Dead or Alive 6: Core Fighters

– Defiance 2050

– Destiny 2

– Doritos Crash Course

– Dungeon Defenders II

– Enlisted

– Eternal Card Game

– Family Game Night

– Fishing Planet

– Fortnite

– Galaxy Control: Arena

– Gems of War

– Happy Wars

– Harm’s Way

– Hawken

– Hyper Scape

– Killer Instinct

– Korgan

– Minion Masters

– Neverwinter

– Outriders (Demo)

– Paladins

– Path of Exile

– Phantasy Star Online 2

– Phantom Dust

– Pinball FX2

– Prominence Poker

– Realm Royale

– Rec Room

– Resident Evil Revelations 2

– ROBLOX

– Rocket League

– Rogue Company

– Skyforge

– SMITE

– Spacelords

– Spellbreak

– Star Trek Online

– Techwars Global Conflict

– TERA

– The Four Kings Casino and Slots

– Too Human

– Trove

– Vigor

– War Thunder

– Warface

– Warframe

– World of Tanks

– World of Warships: Legends

– Yaris

La lista completa de títulos es bastante interesante, pues cuenta con algunas adiciones que los jugadores notarán. Este es un elemento que durante mucho tiempo puso en desventaja a la consola frente a la PS4, pues títulos como ‘Fortnite’ perdían su atractivo al requerir de una suscripción para poder ser disfrutados en ella. También significó que mientras que ‘Rocket League’ pasó a ser gratis el año pasado para la mayoría de plataformas, se tuvo que mantener ‘semi-pago’ en Xbox gracias a sus políticas de servicios en línea.

La plataforma hace algunas aclaraciones importantes. Por ejemplo, los juegos que sean parte de eventos promocionales, por ejemplo fines de semana en la que juegos están disponibles para descarga por una ventana de tiempo, todavía requerirán de contar con Xbox Live Gold para poder ser jugados, independientes de si la persona no pagó por ellos. Por otro lado, demos de juegos por pre-orden no requerirán de Xbox Live Gold para disfrutar de servicios en línea o betas de multijugador, pero esto solo aplicará para las versiones de prueba, no para el juego final (cuando aplique).

La nueva política aplica para Xbox Series S, Xbox Series X y Xbox One. Puedes consultar más detalles de ella en la sección de preguntas frecuentes de Xbox.

Imágenes: Xbox