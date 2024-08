Adiós ‘Animal Crossing: Pocket Camp’: Nintendo anuncia que dejará de soportar el juego móvil

Nintendo ha anunciado que otro de sus juegos móviles se despide. Esta semana el Publisher informó que ‘Animal Crossing: Pocket Camp’ apagará sus servidores.

De acuerdo con la información compartida por Nintendo, la compañía dejará de brindar soporte al juego a partir del próximo 29 de noviembre. Nintendo también aseguró que los jugadores podrán transferir todo su progreso a una versión fuera de línea de ‘Animal Crossing: Pocket Camp’, que solo requerirá una compra. Por ahora no se ha entregado el costo de esta versión de la app, pero la compañía aseguró que en octubre los jugadores recibirán una notificación al respecto.

El anuncio se realiza siete años después de que la app fuera lanzada. ‘Animal Crossing Pocket Camp’ fue parte de una tanda de juegos que Nintendo lanzó en un esfuerzo por ingresar al segmento móvil de manera más agresiva y era uno de los pocos vestigios de la época, considerando que muchas de las apps desarrolladas en ese momento han sido descontinuadas.

‘Animal Crossing: Pocket Camp’ estaba inspirada en los juegos de ‘Animal Crossing’ copiando el centro de estos títulos: crear y decorar tu hogar al mismo tiempo que estableces nuevas relaciones con sus NPC. La idea del juego era crear un campamento de ensueño, con la principal mecánica siendo que tenías que cumplir con ciertas condiciones para recibir la visita de estos personajes (por ejemplo, tener muebles de cierto color u ofrecer cierto tipo de comida). Al igual que otros juegos de Nintendo ‘Pocket Camp’ era gratuito para descargar, pero contaba con diferentes mecánicas sostenidas en micro transacciones.

A través de una publicación en su blog, Nintendo explicó con más detalles cuáles son las diferencias entre la versión actual del juego: los controles y mecánicas serán exactamente los mismos que antes, pero no habrá compras o servicios de suscripción.

La versión tampoco contará con algún servicio de conexión en línea lo que significa que todas las funciones como regalos o visitar a tus amigos no estarán disponibles. Dicho de otro modo, solo tendrás tu campamento para ti y los NPC dentro del juego.

En caso de que quieras transferir tus datos de guardado, puedes ingresar a este enlace para dispositivos iOS y Android que incluye una guía completa del proceso.

“Queremos expresar nuestra más profunda gratitud hacía todas las personas que han soportado este título desde que el juego comenzó”, lee el comunicado que compartió Nintendo a través de sus redes sociales.

We have an important announcement for everyone playing the Animal Crossing: Pocket Camp app. Please see the following page for details as well.https://t.co/JGacPgXFyo

— Pocket_camp (@Pocket_Camp) August 22, 2024