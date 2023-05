24 horas y ya hay un Speedrun de ‘Tears of the Kingdom’ en menos de dos horas

Mientras que algunos todavía están completando el tutorial del juego ya tenemos a alguien que tiene el primer Speed run de ‘Tears of the Kingdom’: gymnast86 ha completado la campaña principal del juego en tan solo una hora y 34 minutos.

Como si este logro no fuera lo suficientemente impresionante, el youtuber completó el logro tan solo dos horas después de que el juego fuera lanzado… es decir que mientras algunos estaban recolectando materiales, gymnast86 veía los créditos del juego y se preparaba para subir su video a YouTube.

El único problema es que, estrictamente hablando, este speedrun no es oficial. Speedrun.com (que se considera como la autoridad para considerar este tipo de retos) todavía no está aceptando entradas de Tears of the Kingdom hasta el próximo 26 de mayo. El objetivo es que los primeros récords que se registren sean creados con estrategias claras una vez que la comunidad haya podido tener en sus manos el título y descubrir la mejor manera de optimizar la ruta hacía el encuentro final.

Este primer speedrun de Tears of the Kingdom no tiene mayores trucos impresionantes, más allá de optimizar la ruta para los encuentros obligatorios del juego y algunas opciones de movilidad. Si algo, lo asombroso de verlo es que gymnast86 haya podido completar toda la campaña con tan solo dos corazones en su arsenal (los contenedores de corazón son un lujo que no se permite en este tipo de retos).

Una hora y media puede parecer poco tiempo, pero está lejos de acercarse a los récords que se consiguieron con Breath of the Wild. Al momento de publicación de este artículo Player5 de los Estados Unidos tiene el menor tiempo registrado en la categoría de ‘Any %’ (que no requiere completar nada más que la campaña principal) con tan solo 23 minutos y 42 segundos. ¿No les sorprende? Pues Ikurapan de Japón completó el juego con todos los calabozos, todas las misiones principales y todos los altares en tan solo 15 horas, 27 minutos y 24 segundos.

Por supuesto, ‘Tears of the Kingdom’ es un juego que vale la pena disfrutar tomándose su tiempo, así que no deberías utilizar el video de arriba como una guía para completar el juego (y de hecho, mejor evitarlo por completo si no quieres algún espóiler antes de tiempo).

Puedes jugar ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ desde este 12 de mayo en la Nintendo Switch.

Imágenes: Nintendo