Cómo encontrar, registrar y domar un caballo en ‘Tears of the Kingdom’

El mapa de ‘Tears of the Kingdom’ es enorme… de hecho explorar cada rincón parece una hazaña todavía más larga que en ‘Breath of the Wild’, lo que es de ya de por si todo un logro. Y el nuevo juego de Nintendo ofrece una serie de vehículos y opciones para transportarse incluyendo, por supuesto, a tu leal caballo. De hecho, asegurar una montura que no requiera de partes o batería es de mucha importancia al inicio del juego cuando no cuentas con muchos recursos o no tienes acceso a todos los lugares.

¿Qué debes hacer entonces para poder encontrar, registrar y domar un caballo? En ENTER.CO te lo contamos

¿Cómo encontrar caballos en Tears of the Kingdom?

Encontrar un caballo no es un problema. Estos animales están dispersos en todo el mapa de Hyrule. Dicho esto, si quieres ir por la opción alternativa tu mejor opción es buscarlos por las zonas aledañas a Central Hyrule en el bioma de las planicies.

¿Cómo domar un caballo?

Para poder domar y montar un caballo lo único que debes hacer es montarte en uno. Sin embargo, estos animales se espantan con facilidad. Puedes intentar correr mientras que estás agachado y de esa manera tienes buenas posibilidades de poder montarlo. No es el final de la tarea, pues una vez que estés encima de él tendrás que mantenerte encima presionando L y utilizando lo que queda de tu stamina para no caerte. Un truco es tener ítems que rellene esta barra puesto que algunos caballos toman más tiempo de domar que otros.

Una estrategia mucho más fácil es acercarse a ellos con un poco de comida en la mano (una manzana hace el truco de manera perfecta). El caballo no se espantará tan fácilmente e incluso puede que acepte un bocado, lo que te da la ventana perfecta para montarlo. Ten presente que no todos los caballos están dispuestos a aceptar la comida y todavía pueden escapar.

¿Cómo registrar un caballo en Tears of the Kingdom?

Al igual que con Breath of the Wild, puedes registrar tu caballo en cualquier establo. A lo lejos puedes reconocer que hay uno porque verás volutas de humo salir de una chimenea. Al inicio del juego el primer establo que puedes encontrar es Riverside.

¿Por qué registrar mi caballo?

Si no tienes tu caballo registrado y utilizas la opción de viaje rápido o te separas de él puedes nunca más encontrarlo. Registrar un caballo te permitirá utilizarlo siempre que tengas acceso a un establo.

Hay otra utilidad y es que en los establos encontrarás datos sobre tu caballo que te indicarán su fuerza, velocidad, resistencia y empuje (una nueva estadística que indica con que velocidad o fuerza puede empujar o jalar de objetos como carrozas). También podrás tener acceso a el vínculo con tu caballo. El vínculo indica que tan a menudo tu caballo dejará de seguir ordenes, se detendrá o se pondrá temperamental.

Los caballos recién domados tienen un vínculo bajo, pero puedes incrementar esta estadística al darles comida o acariciarlos.

