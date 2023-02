Ya podrás escribir tuits de hasta 4000 caracteres. Así funciona

Elon Musk poco a poco ha ido destapando las funciones que trae su apuesta ‘Twitter Blue’, está vez, la red social le ha hecho una pregunta a sus seguidores de si es suficiente 280 caracteres para expresarnos; esto para anunciar que ya es posible escribir hasta 4000 caracteres, y así tuitear tan solo una vez, sin necesidad de acudir a los hilos.

Sin embargo, no debemos olvidar que esta opción de Twitter Blu es una suscripción de pago, que no solamente añade la marca de verificación azul, sino que que tiene ciertos beneficios como editar tuits. El usuario que quiera acceder a este tiempo de funciones debe pagar 8 dólares al mes, unos 37 mil pesos colombianos o 84 dólares al año, unos 400 mil pesos colombianos aproximadamente.

need more than 280 characters to express yourself?

we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.

so we’re introducing longer Tweets! you’re gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE

— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023