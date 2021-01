WhatsApp responde a dudas sobre su actualización de datos

WhatsApp quiere dejar algo en claro: la privacidad de los chats seguirá siendo la misma que antes, la actualización de políticas y términos no afectará de ninguna manera. De hecho, en una nueva página sobre preguntas y respuestas de la aplicación (aún no disponible en español) la compañía aclaró que los mensajes seguirán estando encriptados de punto a punto, lo que significa que Facebook no podrá leerlos.

«Ni WhatsApp o Facebook pueden leer o ver tus mensajes y lo que envías con amigos, familia y compañeros de trabajo. Lo que compartas se queda entre ustedes», explicó la compañía y agregó «nuestra actualización no cambiará esto».

Así mismo, enfatizó que la actualización está enfocada en: «Aumentar aún más la transparencia, por lo que los cambios son para describir que, en el futuro, las empresas pueden optar por recibir servicios de almacenamiento seguro de nuestra empresa matriz, Facebook, para ayudar a administrar la comunicación con sus clientes en la aplicación de mensajería. Aunque, por supuesto, depende del usuario si quiere o no enviar mensajes a una empresa a través de la plataforma».

Esta es la información que resalta WhatsApp:

WhatsApp no puede ver tus mensajes privados o escuchar llamadas, tampoco Facebook.

No guarda el registro de a quien llamas o mensajeas.

Si compartes tu ubicación exacta, la app no puede verla, tampoco Facebook.

La aplicación no comparte tus contactos con Facebook.

Los grupos de WhatsApp siguen siendo privados.

Aún puedes configurar los mensajes para que desaparezcan.

Puedes descargar tus datos.

Imagen: WhatsApp y Anton en Pexels.