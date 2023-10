Twitter X, ahora te permitirá configurar tus posts para que solo respondan cuentas verificadas

Llegó la hora semanal del nuevo cambio en Twitter (ahora conocida como X) ¿Qué nos trae la actualización más reciente? Ahora los usuarios pueden configurar sus respuestas para que solo usuarios verificados puedan comentar en sus publicaciones.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de X en la que se confirmó que ahora las cuentas verificadas pueden limitar las publicaciones para que solo otras cuentas verificadas puedan responder. Como ocurre con la mayoría de anuncios de Twitter desde hacer un año, no parece haber mayor información sobre el motivo de este cambio o por qué motivo los usuarios no pueden también silenciar las respuestas de los usuarios pagos.

La respuesta parece ser bastante sencilla: los usuarios pagos todavía no son muy bien vistos dentro de Twitter. De hecho, en 2023 la plataforma integró una nueva función que permite que hoy los usuarios verificados puedan esconder su medalla de verificación. El motivo está en que para muchos el pagar por el uso de la red social es una manera de apoyar a Elon Musk y la decena de cambios que han hecho de la experiencia en la plataforma un lugar mucho menos agradable para tener una conversación (y eso dice algo del Twitter actual, considerando su estado antes de la adquisición).

Resulta también extraño que la nueva función de X parece contradecir la filosofía pública de Musk para la mayoría de cambios: la libertad de discurso. El nuevo dueño de la red social ha defendido el regreso de nazis, la eliminación de la verificación tradicional y la eliminación de moderación en temas como anuncios políticos. Resulta interesante que en su versión de una red social con libertad de expresión cualquier persona pueda hablar (en tanto esté dispuesto a pagar por la cuota mensual).

¿Cansado de tanta publicidad en Twitter? Pues pronto se pondrá mucho mejor o peor… dependiendo de qué tan generosa esté tu billetera. Un nuevo reporte indica que la red social de Elon Musk está explorando la idea de incrementar el rango de sus suscripciones para que las personas paguen más a cambio de algo: elegir cuántos anuncios quieren ver en la red social.

De acuerdo con los primeros reportes la plataforma quiere dividir Twitter X en tres diferentes planes: básico, Estándar y Plus. No es claro en estos momentos dónde encajan los usuarios gratuitos en la estrategia de Musk, aunque el millonario anticipó que su plan a largo plazo es que Twitter sea un servicio completamente pago.

De acuerdo a una revisión del código, los planes quedarían configurados de la siguiente manera (al menos en su versión actual):

Básico: todos los anuncios

Estándar: 50% de los anuncios.

Premium: Sin anuncios.

X Premium will be broken up into 3 tiers:

Premium Basic – Full Ads

Premium Standard – Half Ads

Premium Plus – No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME

— Aaron (@aaronp613) October 5, 2023