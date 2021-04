Twitter se equivocó y envió correo spam a sus usuarios

Los usuarios de Twitter recibieron ayer un extraño correo electrónico. La red social les pedía verificar sus cuentas. Las preguntas enseguida llenaron el sitio de microblog, era un correo phishing muy bien hecho o la empresa estaba teniendo problemas de seguridad.

La respuesta llegó de parte de la cuenta de soporte de Twitter:

Some of you may have recently received an email to “confirm your Twitter account” that you weren’t expecting. These were sent by mistake and we’re sorry it happened.

If you received one of these emails, you don’t need to confirm your account and you can disregard the message.

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 23, 2021