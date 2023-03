Twitter se cae (nuevamente) en todo el mundo: ¿hora de culpar a Musk?

Esta mañana Twitter presentó caídas y fallas masivas en todo el mundo. Llegamos al tercer mes del año y es la segunda vez que la red social presenta problemas de esta magnitud en 2023. Aproximadamente a las 6 de la mañana del 1 de marzo usuarios reportaron problemas para ver publicaciones en Twitter, acceder a la red social o aplicaciones como Tweetdeck o simplemente se quedaban estancados en la pantalla de inicio.

Al momento de publicación de este artículo Twitter no se ha comunicado sobre los motivos de la falla masiva. La red social parece haber normalizado su actividad, pero no hay detalles de cuál pudo ser el motivo de los problemas de este 1 de marzo.

Aunque las fallas masivas son ‘normales’ dentro de la mayoría de redes sociales, la frecuencia de los problemas en Twitter ha despertado las alarmas sobre el estado actual de la plataforma y las decisiones administrativas que han llevado al servicio a este punto.

Desde que Elon Musk, CEO de Tesla, adquirió la compañía ha buscado maneras de hacer rentable su inversión de 40 mil millones de dólares. Una de sus estrategias ha sido el recortar de manera masiva la nómina de Twitter con diferentes rondas de despidos. Justamente febrero terminó con la salida de más empleados con medios como The New York Times reportando el despido de 200 personas.

De hecho, una de los empleados que habrían sido despedidos en esta nueva tanda es Esther Crawford, jefa de Twitter Blue (el servicio de suscripción de Twitter). Ella es famosa por ser también la mujer que durmió en la oficina (y cuya foto se viralizó) cuando en su primera semana como nuevo dueño de Twitter Musk lanzó su servicio premium obligando a los pocos empleados que quedaron en la empresa a cumplir con los tiempos establecidos por el nuevo CEO.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 2, 2022