Twitter actualizó las reglas para desarolladores: prohibió las aplicaciones de terceros

A principios de esta semana, los desarrolladores de aplicaciones de terceros se levantaron con la noticia de que se habían quedado sin soporte por parte de Twitter para poder continuar con las operaciones. En ese momento, los desarrolladores confirmaron que ni Elon Musk, ni algún otro trabajador de la red social los había contactado para informar sobre los cambios.

Por varios días, el futuro de las aplicaciones basadas en la API de Twitter fue incierto, ahora, la nueva política de la red social revela que ya no se permite que los desarrolladores de terceros creen clientes de Twitter. Esto se estableció en el “Acuerdo de desarrollador”, donde se lee que los desarrolladores ya no pueden desarrollad un servicio o producto similar a la aplicación de Twitter.

En concreto, el nuevo acuerdo de Política para desarrolladores prohíbe cualquier aplicación de Twitter de terceros. Entonces, las aplicaciones que se verían afectadas serían: Tweetbot, Twitterrific, Aviary, Echofon, Birdie, entre otras. Y aunque podríamos pensar que este es un nuevo arranque de Elon Musk como lo que ha sucedido con Twitter Blue, al ser un nuevo acuerdo de desarrollador, probablemente no cambie muy pronto.

Cabe recordar que TweetBot, uno de los clientes más importantes de Twitter, fue el primero en reportar su pérdida de acceso a la API de Twitter. Esto, por supuesto, provocó que la aplicación dejará de funcionar sin ninguna explicación por parte de la empresa. Posteriormente, desde la red social explicaron que finalmente estaban haciendo cumplir sus reglas de API de larga data.

Ahora, ya sabemos que la regla permanecerá por un buen tiempo y no permitirá otras aplicaciones de terceros. Por su parte, los desarrolladores sostienen que no recibieron ninguna advertencia por parte de Twitter antes de que tomaran las nuevas medidas. Así mismo, afirman que la red social no dio explicación alguna sobre las reglas que la API pudieron haber infringido.

Por ahora, solo los desarrolladores de Twitterrific confirmó su salida de la tienda de aplicaciones de Apple, App Store. Sin embargo, aún funciona en dispositivos MAC, hasta que la red social corte uniformemente los clientes de terceros. “Lamentamos decir que el fallecimiento repentino e indigno de la aplicación se debe a un cambio de política no anunciado e indocumentado por parte de un Twitter cada vez más caprichoso. Un Twitter que ya no reconocemos como confiable ni con el que queremos trabajar más”, sostuvieron los desarolladores de Twitterrific, quienes, por lo visto, no quisieran volver a trabajar con la red social.

Imagen: Twitterific