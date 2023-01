Se viene un cambio importante a la manera de navegar en Twitter

¿Te gustaría navegar de manera diferente en Twitter? Desde siempre estamos acostumbrados a hacer scroll entre publicaciones y publicidad, buscando algún trino o foto que capte tu atención. Pero la red social está preparando una nueva manera de poder ver las publicaciones: deslizar entre post.

Como es tradición en la era moderna de Twitter, la actualización llegó cortesía de un mensaje de Musk en su perfil de Twitter que prometió que un nuevo modo de navegación en Twitter permitirá a las personas el deslizar (de la manera en la que lo hacen en TikTok) a través de publicaciones, temas recomendados y tendencias.

New Twitter navigation coming in Jan that allows swiping to side to switch between recommended & followed tweets, trends, topics, etc.

Until then, tap stars icon on upper right of home screen to switch.

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2022