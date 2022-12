¡Ojo! Su cuenta de Twitter podría ser eliminada ¿Por qué?

Elon Musk anunció que 1500 millones de cuentas de Twitter serán eliminadas porque llevarían años sin publicar o iniciar sesión. Los usuarios podrán saber si han sido invisibilizados de la red social.

Los cambios en la red social del ‘pájaro azul’ siguen. Esta vez el magnate informó la liberación de millones de cuentas, para que el espacio esté disponible para otros usuarios. “Twitter pronto comenzará a liberar el espacio de nombres de 1.500 millones de cuentas. Estas son eliminaciones de cuentas obvias sin tweets y sin inicio de sesión durante años”, explicó el magnate.

Este proceso dependerá de la actualización de software en la que la plataforma ya está trabajando para no solamente hacer el barrido, sino para avisarle a los usuarios en qué estado quedó su cuenta.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022