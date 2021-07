Twitter experimenta con un ‘botón de no me gusta’ para las respuestas

Si te gusta un trino le das me gusta. Si en verdad te gusta un trino, además le das re tuit. ¿Qué haces si no te gusta? (además de responder y luego ser bloqueado). Pronto, le podrás decir a alguien que en verdad te gusta su respuesta al ‘votar’ el trino. Twitter está probando una nueva función que, de manera sencilla, integraría el sistema de votos de Reddit.

Para aquellos menos familiarizados, Reddit es el foro más grande la de Internet. La plataforma cuenta con un sistema particular para las réplicas que las personas hacen a las publicaciones y es el sistema de ‘up votes’. De manera sencilla, permite que otros usuarios resalten las respuestas que les parecen más interesantes, divertidas o que más le gustan. También pueden votar de manera negativa (down vote) algún comentario para que este resulte menos destacado.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We’re testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.

Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021