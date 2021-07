Twitter planea trinos que solo vean tus ‘amigos’

De todas las plataformas, hay que dar crédito a Twitter por optar por maneras de mantenerse relevante (cof, cof, Facebook). Por ejemplo, ha buscado personalizar la manera en la que compartes el contenido, permitiendo que solo respondan ciertas personas. Ahora hay rumores de que la compañía está jugando con tres nuevas funciones, una de las cuales sería bastante interesante para la manera en la que funciona la red social: trinos que solo puedan ver tus amigos.

La idea de esta función es que algunos mensajes solo puedan ser vistos por las personas cercanas a ti y no cualquier seguidor en la red social. Para esto la plataforma crearía una etiqueta con el nombre de ‘Trusted friend’ (o ‘Amigo de confianza’, en español) que permitiría separar las personas que ven este contenido, incluso de los seguidores. De esta manera, las personas en Twitter podrían publicar mensajes que no sean vistos de manera pública. No es claro si esta configuración también se extendería a las replicas o re tweets.

Twitter también estaría probando una función con el nombre de Reply Preferences (Preferencias de respuesta) que, de manera sencilla, les informará a los usuarios de palabras que el usuario no quiere leer. Por ejemplo, yo podría configurar mi cuenta para que jamás vea la palabra ‘idiota’. Cada vez que un usuario me responda a un trino con esta palabra, la resaltará y le indicará que puede ser que la persona no vea su respuesta. El trino con la palabra no es eliminado, pero sí se enviará al fondo de la conversación, independiente de la interacción que reciba.

Por último, la tercera función de Twitter tiene el nombre de ‘Facets’ o ‘Facetas’. Esto permitiría que un usuario elija ciertas temáticas de las que habla y, a sus seguidores, el poder filtrar sus mensajes dentro de estas temáticas. Por ejemplo, yo podría configurar una temática con el nombre de ‘Anime’ y que cuando las personas ingresen a mi perfil solo vean los trinos que se hayan marcado dentro de estas temáticas.

Vale la pena aclarar que estas funciones son ideas, no elementos que estén en desarrollo. Esto significa que la plataforma está muy, muy lejos de implementarla. También implican que puede que, incluso, nunca lleguen a ver la luz o aterricen con un concepto completamente diferente a la inicial. La pregunta, por supuesto, es ¿ustedes las utilizarían?

Imágenes: Freepik