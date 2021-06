Reacciones en Twitter: ahora podrás dar más que ‘Me gusta’

Twitter es una red social donde inevitablemente todos vamos a leer opiniones de otros y de paso a dejar las nuestras. Hasta el momento, solo podemos dar ‘Me gusta’ a un tweet que sea chistoso o que nos haga pensar, pero muy pronto tendremos más opciones. Las reacciones al estilo de Facebook llegarán a la red social.

Jane Manchun Wong, una investigadora de aplicaciones conocida por filtrar funcionalidades en las que está trabajando Twitter, mostró que tendremos cuatro posibles reacciones: «Like ❤️», «Cheers ❤️», «Hmm🤔», «Sad ❤️» y «Haha😂». Por ahora, solo dos tienen un emoji diferente a un corazón rojo, pero posiblemente cada una tendrá su propia imagen cuando sea liberada la funcionalidad.

Twitter is working on Tweet Reactions view:

“Likes”, “Cheer”, “Hmm”, “Sad”, “Haha”

The icons for the Cheer and Sad reactions are WIP and shown as the generic heart one at the moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 28, 2021