Twitter le dice adiós a Fleets y le da su espacio a Spaces

Mientras más y más redes sociales buscan maneras de incorporar las historias en sus plataformas, Twitter aceptó que Fleets, como se llamaba esta funcionalidad, no es para todos y anunció que, debido a que no es usado como se esperaba, desaparecerá el 3 agosto.

Fleets lleva solo ocho meses en Twitter. En su lanzamiento, la red social aseguró que con publicaciones que desaparecieran tras 24 horas era una forma de incentivar a más personas a publicar contenidos disminuyendo la presión de que estos quedarán registrados para siempre. Sin embargo, en su publicación explica que esta fue usada, principalmente, por gente que ya hace uso constante de Twitter.

En lugar de los Fleets, en la parte superior del home, ahora veremos Spaces, la funcionalidad de audio chat de Twitter. Además, algunas de las herramientas que tenemos actualmente podrán encontrarse cuando vamos a crear una publicación; por ejemplo, crear una imagen con texto.

we’re removing Fleets on August 3, working on some new stuff

we’re sorry or you’re welcome

— Twitter (@Twitter) July 14, 2021