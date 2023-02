Twitter habría baneado la cuenta de empleados sindicalistas de Tesla

Hace tan solo unas semanas, los empleados de Gigafactory 2, una de las plantas de Tesla ubicada en Buffalo (Nueva York, EE. UU), anunciaron su intención de formar un sindicato, que además estaría apoyado por Workers United. Desde entonces, el grupo de trabajadores se ha preocupado por hacerse conocer, por lo que crearon redes sociales, incluido Twitter. Ahora, están acusando a Elon Musk de haber limitado la difusión del sindicato en Twitter.

Desde que Elon Musk llegó a la silla directiva de Twitter, se le ha acusado de hacer todo tipo de cambios que han disgustado a más de uno. Esta vez, se le acusa de haber bloqueado la cuenta “@united_tesla”, justo un día después de que se hiciera pública la intención de formar un sindicato mediante dicha cuenta. En este momento, al buscar este nombre de usuario en Twitter no aparece.

«En febrero de 2023, inmediatamente después de que los trabajadores anunciaran una campaña sindical en las instalaciones de Tesla Gigafactory 2, el empleador (…), hizo que la cuenta de Twitter del sindicato @united_tesla fuera shadowbaneada de la plataforma de Twitter», describe en un comunicado la organización.

Try to search united_tesla and see what happens. Elon is abusing this platform to hinder Tesla workers trying to unionize. https://t.co/vLZufB2eoS

— Read Jackson Rising by @CooperationJXN (@JoshuaPHilll) February 16, 2023