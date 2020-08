Tres personas fueron arrestadas por el hackeo a Twitter

Un día después de que el nuevo reporte sobre el hackeo a Twitter fuera revelado, se informa que tres personas han sido acusadas de la acción, incluyendo un adolescente de La Florida, Estados Unidos. De acuerdo con varios portales especializados, el FBI, servicio secreto y la policía de Florida arrestaron a un joven de 17 años en Tamba. Según la información entregada por las autoridades, él sería uno de los responsables y la mente maestra detrás de la estafa de Bitcoin en Twitter el pasado 15 de julio.

También se ha confirmado que dos personas más han sido acusadas por el departamento de justicia: un joven de 22 años con el nombre de Nima Fazeli (Rolex) en Orlando y Mason Sheppard (Chaewon) de 19 años en el Reino Unido. De acuerdo con la información.

El joven de 17 años (cuya identidad no ha sido revelada, por ser un menor de edad) se encuentra en estos momentos en una cárcel de los Estados Unidos, acusado de más de 30 crímenes. Algunos de los cargos que el Departamentos de Justicia le está imputando son fraude organizado, fraude de comunicaciones, robo de identidad y piratería digital.

Más importante, la información presentada asegura que el joven no estaría siendo procesado como un menor de edad, de acuerdo con Andrew Warren, el abogado de Estado a cargo del arresto. En su primera declaración, afirmó que en estos momentos las autoridades están indagando sobre la gravedad del ataque a Twitter, para considerar otros elementos además de los 100.000 dólares en Bitcoin que fueron estafados.

“Esto podría haber tenido una enorme cantidad masiva de dinero robado a la gente, podría haber desestabilizado los mercados financieros dentro de Estados Unidos y en todo el mundo; porque tenía acceso a las cuentas de Twitter de políticos poderosos, podría haber socavado la política y la diplomacia internacional «, dijo Warren.

Por su lado, Twitter en su plataforma entregó un primer comunicado en el que agradeció a las autoridades sus acciones prontas frente a los eventos del pasado 15 de julio.

We appreciate the swift actions of law enforcement in this investigation and will continue to cooperate as the case progresses. For our part, we are focused on being transparent and providing updates regularly.

For the latest, see here 👇 https://t.co/kHty8TXaly

— Twitter Comms (@TwitterComms) July 31, 2020