Con ingeniería social se hizo el secuestro masivo de cuentas de Twitter

Fuentes aseguran que se accedió a las cuentas utilizando una herramienta interna de Twitter, provista por uno de los empleados de la compañía.

Que, de manera simultánea, las cuentas en Twitter de algunas de las personalidades y empresas más importantes del mundo fueran comprometidas en una estafa de Bitcoin no es algo menor. Es un ataque masivo a una escala sin precedentes. Uno que, además, se ve empeorado por el hecho de que abre muchas preguntas sobre la seguridad de la red social o cuántas cuentas se han visto comprometidas con el ataque realizado.

Inicialmente se pensó que las cuentas habían sido comprometidas aprovechando una falla de seguridad. Pero, los reportes más recientes, apuntan a que se trató de un caso de ingeniería social. Ayer, una fuente anónima, le afirmó al portal de Motherboard que alguien dentro de Twitter fue el responsable de este secuestro de cuentas.

«Utilizamos una persona que literalmente hizo todo el trabajo por nosotros», dijo una de las fuentes a Motherboard, con otra agregando que se le pagó a esta persona para que se realizara la estafa con estas cuentas. De acuerdo con las fuentes de este reporte, el secuestro se realizó utilizando una herramienta interna de Twitter. Afirmación que es sostenida por una serie de capturas de pantalla compartidas por el portal. Con esta herramienta se habría cambiado el correo asociado a los perfiles.

En un trino, la red social admitió que su investigación apuntaba a que el ataque se había realizado de manera coordinada.-Más importante no solo atacando uno, sino varios empleados que tenían acceso a herramientas internas de la plataforma. Por ahora, Twitter está eliminando publicaciones que compartan las capturas de pantalla obtenidas de la herramienta y suspendiendo cuentas. Un representante de Twitter aseguró que estos perfiles están rompiendo las reglas de la red social al “compartir información personal a través de estas publicaciones”.

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020