‘¡Resurrección!’ Elon Musk reactiva cuentas de Twitter cerradas de por vida

Elon Musk resucitó este viernes las primeras cuentas de Twitter que habían sido cerradas de por vida. Los perfiles restablecidos son los del autor Jordan Peterson, la comediante Kathy Griffin y el medio conservador de parodia The Babylon Bee.

Kathy Griffin había sido suspendida porque cambió su nombre en la red social por el de Elon Musk. Este perfil fue prohibido 11 días antes de que el magnate llegará a Twitter. El psicólogo y youtuber, Jordan Peterson, fue sacado después de que tuiteara sobre la realidad de la cirugía realizada a la actriz Ellen Page, quien se identifica como un hombre transgénero y ahora se hace llamar “Elliot”. The Babylon Bee fue suspendido tras una publicación sobre la funcionaria transgénero del gobierno de Joe Biden, Rachel Levine.

Elon Musk, ratificó en su cuenta de Twitter que la nueva política de la red social “es la libertad de expresión, pero no la libertad de alcance. Los tweets negativos o de odio se reducirán al máximo y se desmonetizarán, por lo que no habrá anuncios ni otros ingresos para Twitter. No encontrarán el tweet a menos que lo busque específicamente, lo cual no es diferente del resto de Internet”.

New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.

Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.

You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022