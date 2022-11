Cientos de empleados renuncian a Twitter después del ultimátum de Musk

Este jueves 18 de noviembre cientos de empleados renunciaron a Twitter, en respuesta del ultimátum de Elon Musk de ‘comprometerse a una cultura dura’ o irse de la compañía. La información llega a través del testimonio de ex empleados, capturas de chats internos de la empresa y reportes de medios internaciones.

La renuncia masiva es producto de que Elon Musk enviara un mensaje a los empleados de la compañía ofreciendo una elección: ser parte de lo que él denomina como ‘Twitter 2.0’ (un ambiente mucho más duro, no trabajo remoto, ajustarse a los cambios de monetización y ritmos de actualización del CEO). La otra opción era el renunciar con un paquete de remuneración por tres meses. El mensaje estaba acompañado de un documento de Google Docs con un botón para que los empleados que estuvieran de acuerdo pudieran presionar sí.

Cientos de empleados decidieron tomar la segunda opción.

“No voy a presionar el botón”, publicó un empleado que aseguró renunciar en Slack. “Mi tiempo termina con Twitter 1.0. No deseo ser parte de Twitter 2.0”.

El problema es que, de acuerdo con personas dentro Twitter, loes empleados que han abandona la compañía tenían roles críticos dentro de algunos proyectos o hacían parte de equipos vitales para el funcionamiento de la red social.

“Parece que todas las personas que hicieron que este lugar fuera increíble se están yendo… Será extremadamente difícil para Twitter recuperarse, sin importar cuán duro intenten trabajar las personas que quedan”.

Por ejemplo, según reporta The Verge, uno de los equipos que salió esta semana de Twitter fue el encargado de mantener las librerías centrales que todos los demás ingenieros utilizan. De acuerdo con un empleado es “imposible hacer funcionar a Twitter sin este equipo”.

And just like that, after 12 years, I have left Twitter. I have nothing but love for all my fellow tweeps, past and present. A thousand faces and a thousand scenes are flashing through my mind right now – I love you Twitter and I’ll forever bleed blue 🫡💙

— Satanjeev Banerjee (@satanjeev) November 17, 2022