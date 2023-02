Presidentes jugando Minecraft: La nueva tendencia de TikTok con AI

¿Cómo sería si Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden estuvieran juntos en una partida de Overwatch? Gracias la inteligencia artificial lo podemos saber. Se trata de la nueva tendencia que usa AI y las voces de los presidentes y expresidentes de los Estados Unidos.

La nueva moda de TikTok es bastante sencilla. Personas con acceso a herramientas de inteligencia artificial alimentan una AI con las voces de figuras públicas como Trump y Obama, para luego ponerlas a leer un guion que los hace sonar como si fueran adolescentes de 13 años tóxicos jugando videojuegos.



Y aunque el concepto es sencillo, es muy fácil entender por qué razón estos videos se están convirtiendo en una de las tenencias de TikTok imposibles de escapar. La parodia de rivalidad entre Trump y Obama traducida a una partida de videojuegos nos hace entender que entre las discusiones en Twitter y los insultos tóxicos de una partida en línea solo hay un control de por medio. También resulta divertido escuchar a Obama regodearse por su ‘habilidad’ para lanzar bombas.



Por supuesto, por más que la AI pueda imitar las voces es en el tono y la potencia donde falla y claramente vemos al robot. Cualquiera que haya estado en una partida de Overwatch sabe que el tono en el que se lanzan estos comentarios es mucho menos neutro que el de los AI-presidentes.

Sin embargo, un área en el que esto tono neutro resulta mucho más real (y menos divertido) es en el uso de deepfakes para crear discursos o declaraciones falsas y luego compartirlas como noticias. El uso de AI para imitar voces no es nuevo y, por desgracia, ya ha sido utilizado para compartir información falsa en la guerra sucia de la información que hoy ocurre en las redes sociales. Un arma poderosa, considerando lo polarizadas que están las personas y lo fácil que es encenderlas con un discurso falso.

