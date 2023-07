Musk está censurando a Meta: si intentas buscar un enlace de Threads en Twitter no funcionará

El gran éxito de Threads, la nueva red social de Meta, es una realidad que no ha gustado a muchos. Uno de los que ha demostrado que no está muy feliz con ‘la copia de Twitter’ es Elon Musk. Después de amenazar a Meta por el supuesto plagio de Threads, Musk está censurando la red social.

Vale la pena recordar que Elon Musk es el dueño de Twitter desde octubre del año pasado, desde entonces, todos los cambios que ha hecho han llevado a la red social a una caída en picada. Ahora que Zuckerberg lanzó ‘Threads’ una plataforma similar a Twitter, Musk no solo amenazó a Meta con una demanda, sino que está censurándola dentro de Twitter.

De acuerdo con The Verge, Elon Musk estaría censurando los enlaces de Threads en las búsquedas de su red social. Al buscar por enlaces que lleven a perfiles de Threads, Twitter no lleva a ninguna cuenta, asegura que no existen resultados para la búsqueda. No es como que no existan resultados, pues muchos usuarios han compartido sus perfiles de Threads en su Twitter para obtener más seguidores. Esto más bien parece una censura directa por parte de Musk hacia la nueva red social de Meta.

Al hacer la búsqueda con el término “url:threads.net, Twitter muestra resultados inexistentes. Eso sí, cuando se busca “threads.net”, la situación cambia un poco, se muestran algunos resultados pero que no están relacionados directamente con la red social de Meta. Aparecen trinos donde se ha mencionado a la red social, pero ninguno con enlaces incluidos.

Lo curioso es que, el citado medio comenta que sí existe una forma de encontrar los enlaces de Threads dentro de Twitter. Hay que escribir “url: threads net”, cambiando el ‘.’ por un espacio entre ‘threads’ y ‘net’ y dejando un espacio después de los dos puntos de ‘url’. Al introducir este término, Twitter ya muestra más resultados sobre la red social, incluso algunos enlaces, pero hay que aceptar que es más trabajo para los usuarios, dificultando la búsqueda.

Por ahora no está claro si Musk está censurando intencionalmente los resultados que llevan a los usuarios a la nueva plataforma. Sin embargo, por los antecedentes en la relación de los dos magnates es imposible no pensar en que el dueño de Twitter está censurando a la nueva plataforma. Vale la pena recordar que recientemente, Musk “retó” a Zuckerberg a un duelo de lucha libre en la vida real, aunque el encuentro no se ha dado (y probablemente no pase), el precedente ya quedó registrado.

Imagen: