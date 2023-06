Mark Zuckerberg y Elon Musk se enfrentarán en una pelea dentro de una jaula (en la vida real)

Elon Musk siempre obtiene lo que pide, esta vez recibió el sí por parte de Mark Zuckerberg para llevar a cabo una pelea (en el mundo real).

Todo empezó el pasado martes 20 de junio, cuando Elon Musk respondió con una crítica a la noticia de que Mark Zuckerberg está preparando una red social que llegará a competir con Twitter. Un usuario respondió a Musk con “cuidado, él ahora hace jiu-jitsu” a lo que el millonario respondió “estoy listo para un combate en jaula si él lo está” y añadió un ‘lol’ en sinónimo de burla.

Aunque parecía que esta propuesta sería otra de las tantas ironías que Elon Musk escribe a diario en Twitter, se está empezando a tornar bastante seria. El siguiente día, el miércoles 21 de junio, Mark Zuckerberg usó su cuenta oficial de Instagram para responder al dueño de Tesla. Su respuesta también fue corta y concisa, se veía una imagen con tres palabras: “Send me location” (envíame la ubicación).

LMFAOO check Mark Zuckerberg’s Instagram story this dude said «send me location» to Elon’s challenge. pic.twitter.com/MiqBa5xdKN

