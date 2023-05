Zuckerberg quiere acabar con Musk: así es su nueva red social que llega a competir con Twitter

Desde que Elon Musk llegó a Twitter con su puñado de cambios y nuevas funciones, los usuarios de la red social están buscando una plataforma que logre reemplazar al antiguo Twitter. Aunque existen algunas alternativas como Substack y Mastodon, ninguna ha logrado ‘ponerle la pata’ a la red social del pajarito azul. Ahora, Mark Zuckerberg cree tener la solución perfecta.

Gracias a una publicación en Twitter y en Substack por parte de Lia Haberman, experta en marketing en medios digitales, se puso conocer cómo luce el nuevo proyecto de Zuckerberg. El origen de la imagen apunta a una diapositiva de marketing filtrada donde se ven algunos detalles de la aplicación incluida su apariencia. Aunque el nombre del proyecto no aparece en la imagen, Haberman sostiene que su nombre clave es ‘P92’ o ‘Barcelona’.

Meta’s been briefing creators on it’s upcoming text-based app — now looking at a possible late June launch.

Details are in my newsletter but I’ll list some highlights 🧵 pic.twitter.com/KYqqXjrRmD

— Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023