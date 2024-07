¿Cómo jugar póker? Historia, reglas y curiosidades

Quien diga que nunca tarareó la canción “Poker Face” de Lady Gaga, probablemente esté mintiendo. El éxito de semejante hit se debe en el magnetismo de su cantante y en la música pegadiza, pero también en la atracción que produce el juego de cartas, uno de los más elegidos alrededor del mundo.

No basta con saber jugar; es importante conocer su origen e historia. Por eso, recorreremos cada capítulo de la Biblia del póker, desde su génesis hasta la actualidad. Explicaremos, por ejemplo, por qué el póker es un tema recurrente en tantas películas y cuál es su vínculo con los caballos.

¿Cómo se relacionan el póker y los caballos?

Si te preguntaran cuál es el vínculo entre el juego de cartas y los equinos, probablemente no tendrías mucha idea de qué contestar. Hasta ahora.

H.O.R.S.E. (caballo, en inglés) es una sigla que representa las distintas formas de póker: La H es por (Texas) Hold’em, la O por Omaha, la R por Razz, la S por Seven Card Stud y la E por Eight or Better. ¿Lo sabías?

Aunque no entraremos en detalles sobre cada una de las formas del póker, por falta de tiempo y espacio, si te interesa entrar en el mundo del juego debes saber que cada una tiene sus propias poker combinaciones ganadoras, por lo tanto hay un pequeño mundo dentro de cada modalidad.

Texas Hold’em, la más elegida ¿Por qué?

Pues bien, Texas Hold’em, es la modalidad más elegida alrededor del planeta. Se puede ganar de dos maneras: la primera es teniendo mucha suerte. Cuando te toca una mano más fuerte que los rivales, puedes llegar hasta el final y vencerlos.

La otra forma de ganar es la más interesante. Cuando te toca una mano muy mala, puedes engañar a los rivales haciéndoles creer que tienes muy buenas cartas, para que se retiren. Para esto se usan distintas estrategias de amedrentamiento.

Las apuestas

En el Texas Hold’em cada participante tiene que hacer juego con sus dos cartas privadas y con las cartas de la mesa que se van conociendo mano tras mano. Entre manos, e incluso antes de que se repartan las cartas, hay distintas rondas de apuesta.

La primera apuesta se denomina “ciega”, ya que se hace aún antes de conocer las cartas personales. La persona que tiene que hacer la primera ciega, la pequeña, es quien se ubique a la izquierda del croupier o repartidor. La segunda persona hace la ciega grande. Ten en cuenta que se juega en el sentido de las agujas del reloj.

Se reparten las cartas. Después de ver su mano, cada jugador tiene la opción de igualar la ciega grande, subir la apuesta o retirarse. Los demás, deben ir igualando las apuestas que haya sobre la mesa. Esto vuelve a pasar de la misma manera cada vez que se desvela una carta comunitaria.

Flop, turn y river

El flop, el turn y el river es como se denomina a las distintas etapas en las que se descubren las cartas comunitarias en el Texas Hold’em. Tras la repartición de cartas inicial, las cartas propias de cada jugador, viene una ronda de apuestas y luego el flop, donde el croupier revela las primeras tres cartas de la mesa.

En este primer punto es cuando el juego se acelera, ya que varios pueden haber hecho juego con sus dos cartas más las tres de la mesa. La siguiente ronda de apuestas, por consiguiente, suele ser de las más interesantes.

Tanto en el turn como en el river se muestra solamente una carta comunitaria, pero esto es suficiente para poder dar vuelta por completo las probabilidades de quienes estén en juego. Si uno o más jugadores atraviesan la etapa de river, se produce el showdown y se dan a conocer las cartas privadas para ver quién es el que tiene la mejor mano para ganar el bote.

Un juego de seducción

Hay muchas variedades de póker. En algunas se reparten siete cartas, en otras solamente dos. En algunas se sigue un orden de cartas y en otras se sigue el orden inverso. Como ves, las diferencias son grandes. Dicho esto, hay algo que todas ellas comparten: el factor psicológico.

No es casualidad que haya tantas películas sobre póker y que incluso artistas como Lady Gaga hayan comparado los juegos de seducción entre dos personas con la tensión que se vive en una mesa de Texas Hold’em.

En este juego la clave es la intriga. Los mejores jugadores son aquellos que saben no dejar todo a la vista desde un primer momento ni ser demasiado transparentes. Por eso en muchas ocasiones los profesionales deciden usar gorras y lentes de sol, para evitar que sus gestos y expresiones sean “leídos” por el resto de la mesa.

En definitiva, es un juego que concomita bastante con las acciones que despiertan un interés romántico en una persona: No mostrar todo desde el principio, mostrarse desinteresado y sobre todo, guardarse siempre un as bajo la manga para sorprender a quien tengas en frente.

Imagen: Lalocracio