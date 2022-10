Los hashtags de Twitter tendrían un cambio importante (y no tan bueno)

Aunque los hashtags no fueron creados especialmente en Twitter, ésta es una de las redes sociales donde más se utilizan. Si no sabes cómo funcionan: son palabras o frases que están precedidas por el símbolo numeral “#”, con el que las personas pueden buscar información sobre temas específicos. Al hacer clic en el hashtag, éste remite al usuario a otra página, puesto que el hashtag al final es un enlace.

Realmente, son muy útiles para buscar contenido de temas específicos, entonces ¿Por qué Twitter querría acabar con ellos? Aún es muy pronto para saberlo. Lo cierto es que, hace poco, Jane Manchun Wong tuiteó una captura de pantalla donde vemos un cambio “experimental” de los hashtags. Dicho cambio limitaría el uso de hashtags, de manera que solo algunos serían enlaces, mientras que otros, solo serán una palabra o frase con el “#’ sin más.

Twitter is working on an experiment where #hashtags are no longer clickable links

(unless the Tweet contains Branded Hashtags like #OneTeam and #Periscope that brands pay to add an icon next to hashtags for a while to promote stuff)

Not sure what this is for… pic.twitter.com/DdcYyDVaNM

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 10, 2022