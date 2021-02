Elon Musk invitó a Vladimir Putin a conversar en Clubhouse

Elon Musk hace unas semanas rompió récords en Clubhouse cuando se presentó para hablar con el fundador de la nueva red social. Desde entonces, muchos han buscado cómo unirse. La popularidad de la plataforma ha seguido creciendo y su fundador asegura que cuentan con más de cinco millones de usuarios. Rumores aseguran que inclusive se ha visto a Mark Zuckerberg entrando a algunas de las salas a escuchar las conversaciones, y ahora Facebook está preparando una funcionalidad similar. Musk, por su parte, quiere aprovecharla para hablar con personajes como Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Musk, CEO de Tesla, publicó en su Twitter que quería tener una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin. Por supuesto, se aseguró de etiquetar la cuenta oficial del mandatario. A lo que la Federación rusa contestó que él estaría interesado, pero se necesitarían más detalles para hacerlo, informa el portal Forbes.

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

@KremlinRussia_E , le gustaría encontrarno para una conversación en Clubhouse», escribió el empresario en su perfil, seguido de «Sería un gran honor hablar con usted», en ruso.

Putin no tiene redes sociales, de acuerdo con Dmitry Peskov, quien aseguró que él no maneja directamente las redes sociales. Musk tiene una cita con el rapero Kanye West, pero aún no ha confirmado una fecha definitiva, según un tuit que hizo hace unos días.

Si el presidente Putin decide aceptar la oferta, esta serñia una rara ocasión en la que los usuarios de Clubhouse podrían escuchar al empresario y el mandatario hablar en un contexto que es considerado informal y que puede variar en su temática. Musk se esgtrenó en la red social en una entrevista que le hizo uno de los fundadores de la plataforma en la que hablaron de temas como Tesla hasta criptomonedas.

Imagen: Montaje ENTER.CO.