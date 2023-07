Elon Musk ha prometido que pronto Twitter o X solo tendrá modo oscuro disponible

¿Cuál es el siguiente cambio polémico que Elon Musk hará con Twitter (o X o como quiera llamarlo la próxima semana)? Ahora el dueño de la red social anticipó un ajuste que no muchos esperaban: hacer del modo oscuro la única alternativa.

“Esta plataforma pronto solo tendrá ‘modo oscuro’. Es mejor en cada forma posible”, lee una publicación en su perfil de Twitter

This platform will soon only have “dark mode”. It is better in every way.

— Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2023