Así funciona el programa de monetización de Shorts en YouTube

Twitter en verdad quiere que las personas utilicen Shorts. La plataforma lanzó la función a inicios de 2021, con la intención competir contra TikTok. Parece que finalmente ha descubierto el secreto para que sus creadores la elijan por encima de la red social: ofrecer mucho dinero. La plataforma de video anunció esta semana que inició su programa en el que ofrece hasta 10.000 dólares a los creadores que suban sus videos cortos a Shorts, en vez de a TikTok.

Por supuesto, esto no llega sin algunas condiciones. La más obvia es que el contenido debe ser exclusivo para Shorts. Esto significa que no pueden ser compilados o versiones editadas de videos publicados en TikTok. Por supuesto, también deben ser originales del creador y no robados de otros canales o creadores en la red social. Los pagos también dependerán de cuántas personas estén haciendo y viendo los videos en Shorts cada mes. Otro factor está en dónde se encuentre la audiencia que esté viendo los videos (en Latinoamérica el porcentaje por anuncios es menor que en otras regiones, así que asumimos que será similar para este programa).

Si eres un creador en Colombia, malas noticias. El programa solo incluye una lista selecta de 10 paises (Brasil, India, Indonesia, Japón, México, Nigeria, Rusia, Africa del Sur, Reino Unido) y los Estados Unidos). YouTube asegura que espera aumentar el número de países con este programa, aunque no ha entregado detalles de cuándo planea hacerlo. De acuerdo con la compañía, su meta es entregar hasta 100 millones de dólares a través de esta estrategia.

La estrategia de YouTube es clara: llevar a los creadores de contenido más populares a dónde hay dinero. El problema, por supuesto, es que muchos creadores hoy no ven al servicio como la mejor manera de monetizar lo que hacen. La principal razón está en que el porcentaje que reciben muchos canales por su contenido es minúsculo, afectado todavía más por un algoritmo que sepulta el contenido que no vende, independiente de su calidad. A esto se suman otros problemas como derechos de autor, alcance de público y la longevidad de estos formatos. Shorts, de manera sencilla, hoy no es atractivo para las personas que viven de estos videos cortos. El fondo es una manera de cambiar esta concepción, al menos para aquellos que pueden darse el lujo de buscar nuevas plataformas.

Por supuesto, esto también implica que el experimento funcione. Si los creadores no ven resultados en Shorts y no alcanzan el umbral deseado por YouTube regresar a TikTok puede ser todavía más dañino pues el algoritmo de estas plataformas es experto en castigar a los creadores que permanecen mucho tiempo en silencio. Las personas dedicadas a esta plataforma quizás no se sientan tan interesadas en abandonar el modelo actual por la promesa de 10.000 dólares, que una vez leer los términos y condiciones suena mucho menos atractiva.

Imágenes: YouTube