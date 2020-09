Los negocios no solo se vieron afectados por la falta de visitantes durante la pandemia. Muchos perdieron clientes al no poseer medios de pago digitales y contactless, debido a que hay personas que no quieren intercambiar objetos y quieren tener el mínimo contacto posible. Así es como Bold pensó en la necesidad de ofrecerles a las PyMEs un datáfono de fácil acceso.

De hecho, se estima que los pagos con dinero en efectivo disminuyeron un 70 % en Colombia, de acuerdo con un estudio realizado por la firma Minsait Payments; este reto cogió a muchos pequeños y medianos comercios por sorpresa debido a que nunca habían pensado en la necesidad de aceptar otros medios de pago. Pero el acceso a datáfonos puede ser complicado tanto en su adquisición como en su uso.

«Vivimos un momento coyuntural en el que la inclusión financiera debe ser clave para el futuro de las empresas, en especial, de las más rezagadas en términos de desarrollo tecnológico. Hoy los pagos electrónicos son una realidad y por ello, necesitamos apostarles a todas esas iniciativas que vayan en esa dirección”, asegura José Vélez, cofundador de Pay U Latam y CEO de Bold. Así nació Bold, una ‘fintech’ colombiana, y su datáfono con procesos más sencillos al momento de realizar transacciones.

Este datáfono, que genera reportes 100% en tiempo real de las transacciones y que cuenta con franquicias aliadas como VISA y Mastercard, permite recibir pagos desde 1.000 pesos hasta 30 millones de pesos. Hoy, esta fintech ha vendido en el mercado más de 1500 datáfonos en cinco meses y proyecta llegar al cierre de octubre de 2021 con cerca de 16 mil unidades vendidas.

Su próxima propuesta, será un enlace para pagos, de este modo los dueños de estos datáfonos también podrán solicitar pagos enviando un enlace por WhatsApp u otro servicio de mensajería.

Imagen: Bold.