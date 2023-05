YouTube pronto no te dejará usar un bloqueador de anuncios en su página

No hay nada más molesto que los anuncios de YouTube y, pronto, serán inevitables. Diversos reportes han confirmado que Google está probando una nueva función que no permitirá el uso de bloqueadores de anuncios en su sitio web.

Esta semana algunos usuarios reportaron que comenzaron a encontrar una ventana al ingresar a YouTube que les ofrecía un ultimátum: apagar su bloqueador de anuncios o suscribirse a YouTube Premium.

“Parece que puedes estar usando un bloqueador de anuncios. Los anuncios permiten que YouTube siga siendo gratuito para miles de millones de usuarios en todo el mundo. Puedes ir sin anuncios con YouTube Premium, y los creadores aún pueden recibir pagos de tu suscripción”.

Por ahora la función solo esta siendo probada de manera limitada. El objetivo de Google está en medir el impacto que tiene la medida en el número de personas que desactivan estos bloqueadores de anuncios y aquellos que acceden a suscribirse a YouTube Premium:

“Estamos realizando un pequeño experimento a nivel mundial que insta a los espectadores con bloqueadores de anuncios habilitados a permitir anuncios en YouTube o probar YouTube Premium”, aseguró un vocero de YouTube para Gizmodo “La detección de bloqueadores de anuncios no es nueva, y otros editores piden regularmente a los espectadores que deshabiliten los bloqueadores de anuncios”. No parece haber una fecha o ventana para el lanzamiento global de la función. De acuerdo con las personas que se han encontrado con este mensaje, si la persona no desactiva su bloqueador es imposible ver algún video. El mensaje también re aparece si la persona desactiva el bloqueador, comienza a ver el video y luego lo activa de nuevo.

Te puede interesar: Por qué hacer videos en YouTube es un pésimo negocio en 2023

Prohibir el uso de bloqueadores de anuncios en YouTube es, sin duda, una decisión polémica. En los últimos años el número de anuncios por video ha incrementado de manera impresionante, en algunos casos con interrupciones cada cinco minutos. Un motivo está en la manera en la que la plataforma ‘premia’ a los creadores que insertan más de estas pausas en sus videos, en vez de aquellos que de manera manual los limitan a el inicio y final del video.

Y lo cierto es que el argumento de que los anuncios pagan por YouTube sería aceptable, sino fuera por la cantidad de pausas comerciales obligatorias que hoy incluye cada video. No solo esto, sino que las políticas de la plataforma hoy fuerzan la inclusión de anuncios en videos, incluso cuando la persona no tiene activada la monetización o no hace parte de su programa de creadores.

Imágenes: Reddit