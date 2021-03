En respuesta a los movimientos virales de la última semana, Warner respondió que cederá como ocurrió con 'The Snyder Cut'.

El lanzamiento de ‘La liga de la Justicia de Zack Snyder’ o el ‘The Snyder Cut’ es una victoria agridulce. Por un lado, muchos celebran el ver una versión mejorada de la película de 2017. En el otro extremo, está el hecho de que la cinta claramente dejaba el terreno para una historia mucho más amplía que incluía el enfrentamiento entre los héroes de la tierra y Darkseid. Algo que no ocurrirá. Warner ha sido claro al afirmar que no tiene planes para el ‘Snyderverse’.

En respuesta, los fans han comenzado movimientos para solicitar al estudio que se retracte. Por ejemplo, han comenzado a promover la tendencia de #ReleaseTheAyerCut, que en teoría es la versión original de ‘Escuadrón Suicida’ de Ayer antes de que los ejecutivos metieran la mano al proyecto. Esto está acompañado también de la campaña #RestoreTheSnyderVerse, que también ha demandado al estudio continuar con las dos películas restantes de la Liga de la Justicia después del Snyder Cut.

En una entrevista con Variety, Ann Sarnoff (CEO de WarnerMedia) se refirió a estas personas como los ‘matones del Snyder Cut’ y aseguró que estos movimientos virales no tendrán la misma conclusión que tuvo la ‘Liga de la Justicia de Zack Snyder’. El comentario también tuvo lugar después de que el fin de semana estuviera lleno de fans tóxicos que acudieron a las redes sociales para acosar a ejecutivos, personalidades y otras figuras de WarnerMedia. Incluso se reportaron diversos incidentes en los que los críticos que no presentaron una opinión positiva del filme recibieron amenazas a lo largo del fin de semana.

“No toleraremos nada de eso. Ese comportamiento es reprobable sin importar de qué franquicia esté hablando o de qué negocio esté hablando. Es completamente inaceptable «, dijo Sarnoff a Variety. “Estoy muy decepcionado con la afición que ha optado por ir a ese lugar negativo con respecto a DC, con respecto a algunos de nuestros ejecutivos. Es simplemente decepcionante porque queremos que este sea un lugar seguro».

Sarnoff continuó y aseguró que “Queremos que DC sea un fandom que se sienta seguro e inclusivo. Queremos que la gente pueda hablar por las cosas que aman, pero no queremos que sea una cultura de cancelar cosas con las que cualquier pequeña facción no está contenta. No se trata de eso. Se trata de positividad y celebración».

Warner ha sido claro al afirmar que no cederá a la presión de lo que han denominado como ‘fans tóxicos’ y que no hay planes para ‘Man Of Steel 2’ otra ‘Liga de la Justicia’ y mucho menos el ‘Ayer Cut de Escuadrón Suicida’. «Estamos muy contentos de haber hecho esto, pero estamos muy entusiasmados con los planes que tenemos para todos los personajes multidimensionales de DC que se están desarrollando en este momento», dijo Sarnoff.

Imágenes: Warner Pictures