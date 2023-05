Viz Media ha lanzado un nuevo servicio que quiere ser el Netflix de manga

Esta semana Viz Media, una de las editoriales de manga más importantes del mundo, anunció que abrirá su propia aplicación para poder leer manga. Sin embargo, y a diferencia de otras apps, la idea es que funcione más cómo un Netflix de manga: pagas una suscripción al mes y luego tienes acceso a colecciones completas de títulos.

Viz Manga, que es el nombre de la aplicación, se lanzará primero en los Estados Unidos y solo tendrá títulos en inglés. El valor de la app es de $1.99 al mes (lo que equivale a una suscripción en Twitch o YouTube). De acuerdo con el anuncio de la editorial su catálogo está compuesto por más de 10.000 capítulos de mangas enfocados en los géneros de romance, fantasía, horror y slice of life.

Algunos de los títulos que han sido anunciados para Viz Manga son ‘Call of the Night’, ‘Goodnight Punpun’, ‘Zom 100: Bucket List of the Dead’, ‘Alice in Borderland’, ‘Ranma ½, ‘Inuyasha’, ‘Yasahime’ y ‘Junji Ito’s Uzumaki’ y ‘Nana’. Se trata de una colección de historias impresionantes con algunos favoritos que no son fáciles de encontrar y leer (al menos de manera legal).

Por supuesto, la principal diferencia con una herramienta como Manga+ está en que Viz Media no quiere ofrecer a los lectores la posibilidad de ponerse al día con los capítulos más recientes de un manga, sino el ofrecer la opción de leer cualquier historia en su catálogo cuando lo deseen. Manga+, por otro lado, solo permite leer los tres primeros capítulos de un manga de manera infinita, mientras que el resto de capítulos se restringen a una sola lectura (lo que significa que no es posible hacer una maratón para releer algún arco de One Piece).

Viz confirmó que el motivo por el que decidió lanzar esta aplicación fue ver el éxito que ha tenido el modelo de Manga Plus. “La cantidad de fanáticos que leen manga oficial ha crecido dramáticamente y es hora de expandirse… Está claro que a los lectores les encantan los nuevos capítulos de publicación simultánea y el acceso a las series como parte de una suscripción digital. Hay muchos tipos y estoy muy orgulloso de anunciar un nuevo servicio para satisfacer las necesidades de la comunidad manga más amplia”.

Con algo de suerte Panini u otra editorial importante en español tomará una lección de la importancia que están cobrando los servicios digitales para leer manga en español. Aunque las páginas ilegales permanecen hoy como una de las opciones más populares para leer, la posibilidad de contar con servicios oficiales y que permitan leer versiones oficiales de nuestras historias favoritas.

Imágenes: Viz Media