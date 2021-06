‘Visión’ no regresaría pronto al Universo de Marvel

‘WandaVision’ dejó muchas preguntas por responder en el MCU. Una de las más importantes viene a ser el destino de Visión. La última vez que vimos al sintezoide este había recuperado sus memorias. Sin embargo, en vez de buscar a Wanda o ayudarla a defenderse de S.W.O.R.D, salió volando del pueblo para perderse. Desde entonces han surgido diferentes rumores que han buscado explicar o anticipar cuándo o dónde veremos de nuevo al personaje.

Pero, parece que Vision no regresará muy pronto al MCU. Paul Bethany, que interpreta a Visión, habló hace para The PlayList sobre su rol en el MCU y los eventos en WandaVision. Cuando se le preguntó sobre el futuro del personaje en las películas o series de Marvel, el actor confesó que no tiene la menor idea de qué planes para el personaje tiene Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, pues por el momento no tiene un contrato con el estudio.

“Oh no, no. No tengo contrato. No lo sé. No lo sé en absoluto. Y todo lo que sé es que, en lo que respecta a este tipo de rastro de prensa, es para un Emmy, que es para una serie limitada. Así que no parece que eso vuelva a suceder. Quiero decir, supongo que sería difícil presentar a White Visión y no tratar con él de alguna manera, pero no lo hemos discutido”.

Cuando WandaVision terminó uno de los rumores más populares es que Vision Blanco regresaría para ‘Armor Wars’. La serie limitada, protagonizada por Don Cheadle (Máquina de Guerra) en teoría debería lidiar con el legado de Tony Stark ahora que ha muerto. Esto hizo que para muchos el show fuera el mejor momento de regresar de Visión. El sintezoide está muy integrado en la historia de Iron-Man, siendo primero creado como Jarvis y luego a partir de su mezcla con Ultron. También vimos cómo el gobierno de los Estados Unidos aprovechó este ‘vacío de poder’.

Por supuesto, es posible que estos rumores sean correctos, pero que Marvel haya solicitado a Bethany el mantener el secreto o no haya compartido la información con él. Resulta obvio que en algún momento la historia tendrá que lidiar con este nuevo Vision. Pero, si lo que el actor dice es verdad, es posible que este momento no sea tan pronto como los rumores anticipaban.

Imágenes: captura de pantalla