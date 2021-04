Vision blanco regresaría en ‘Armor Wars’

Armor Wars representa la mejor oportunidad para el regreso de Vision, considerando su relación con Tony Stark.

En este punto podemos decir que tenemos total confianza en lo que el MCU quiera hacer con sus series. ‘WandaVision’ y ‘Falcón y el Soldado del Invierno’ la han sacado del estadio, mientras que ‘Loki’ se ve genial. Estas series parecen ser el escenario perfecto para expandir las historias de ciertos personajes antes de que hagan su aparición en la pantalla grande. Lo que nos lleva al Visión Blanco de ‘WandaVision’.

La última vez que vimos al sintezoide, este recuperó las memorias de su vida (cortesía del Vision que creó Wanda). Sin embargo, en vez de quedarse y ayudar a luchar contra el ataque de S.W.O.R.D y Agatha, Visión decidió volar lejos de Westview, sin la serie informando sobre su verdadero paradero. Es obvio que la historia tiene planes para el personaje, pero considerando la sorpresa que siquiera fue su existencia Marvel Studios ha sido prudente en no revelare cuándo o cómo regresará.

We Got This Covered asegura que ya se sabe cuándo regresará Visión Blanco. La página tiene un portal algo mixto con la información anticipada que publica. Sin embargo, fue una fuente suya la que filtró la existencia de la serie de ‘Armor Wars’ enfocada en Maquina de Guerra y protagonizada por Don Cheadle. Esta misma fuente ahora asegura que Visión re aparecerá en esta misma serie, aunque no entra en detalles sobre si se tratará de un cameo menor (como el de la Dora Milaje en ‘Falcon y el Soldado del Invierno’).

La presencia de Vision Blanco en ‘Armor Wars’ tendría todo el sentido. Aunque no tenemos claro cuál será la historia, podemos suponer que tendrá algo de relación con la misma saga de los cómics con la que comparte su nombre. ‘Armor Wars’ se centra en Tony Stark lidiando con el uso de su tecnología como armas para algunos de los villanos de Marvel e incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos. Lo más seguro es que ‘Armor Wars’ presente un dilema similar, con Cheadle descubriendo que algunas organizaciones han aprovechado la muerte de Stark para robar su tecnología y aprovecharla.

Con esto en mente, tiene sentido que Vision aparezca, considerando que el sintezoide es la representación perfecta del conflicto de ‘Armor Wars’. Su aparición puede ser la prueba que Rhodey necesita para cuestionar su posición frente a la actitud de los Estados Unidos en lo que al uso de la tecnología Stark respecta.

En cualquier caso, Vision Blanco no regresará pronto, con ‘Armor Wars’ estando programada para 2022 y Paul Bethany guardando silencio sepulcral (como toda buena estrella del MCU).

Imágenes: Disney+