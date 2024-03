¡Vienen más capítulos de Black Mirror para 2025! Incluido una continuación de USS Callister

‘Black Mirror’ continuará en 2025 y, más importante, traerá de regreso uno de sus capítulos más emblemáticos y populares. En un evento en Londres este 14 de marzo, la plataforma de streaming confirmó que una séptima temporada de la antología de ciencia ficción está en camino, con un anticipo especial: el regreso del USS Callister.

“USS Callister regresará… Robert Daly está muerto, pero para la tripulación del USS Callister los problemas hasta ahora están empezando”.

Por ahora la plataforma de streaming no ha entregado una fecha para el estreno de la séptima temporada, más allá de 2025. Tampoco sabemos cuántos nuevos capítulos tendrá el show en su regreso. La cantidad de episodios de ‘Black Mirror’ suele variar, con temporadas de solo 3 nuevas historias a otras que han contado hasta 6 distopías.

En caso de que no recuerdes de qué va el capítulo de USS Callister, se trata de un capítulo de la 4 temporada de ‘Black Mirror’ en la que un rencoroso desarrollador de videojuegos y realidad virtual utiliza su software para torturar y capturar a sus compañeros de trabajo. El capítulo cuenta con varías referencias a ‘Star Trek’ y además la participación de actores como Jesse Plemons (‘Love and Death’, ‘Killers of the Flower Moon’) y Cristin Milioti (‘Made for Love’, ‘How i Meet Your Mother’).

Con algo de suerte esta no será la primera vez que veremos alguna continuación a una de las historias de ‘Black Mirror’. Muchos de los capítulos en la antología parecen perfectos para alguna secuela: ¿qué ocurrió con la mujer de ‘Nosedive’? ¿Podemos ver una versión de Hand de DJ que tenga como centro una app diferente? ¿Qué hay de otra versión de San Junipero? Black Mirror sabe utilizar muy bien nuestros miedos y parece un despropósito no utilizarlos para contar una historia que aproveche estas fortalezas.

Puedes ver las primeras temporadas de ‘Black Mirror’ en Netflix.

Imágenes: Netflix