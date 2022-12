Universal es demandado por mentir en un tráiler

¿Alguna vez has escuchado sobre “demanda por publicidad engañosa”? bueno, pues en el cine, la publicidad mediante los tráileres también puede ser demandable. Un tribunal federal de los Estados Unidos dictamina que los estudios cinematográficos pueden ser demandados cuando lanzan un tráiler engañoso y esta vez, Universal fue ese estudio.

En este caso, dos fans estadounidenses de Ana de Armas reclaman daños y perjuicios a Universal. Los fans demandaron al estudio cinematográfico al descubrir que la actriz cubana no aparecía en la versión final de “Yesterday”. La película es una comedia romántica dirigida por Danny Boyle que se estrenó en el año 2019.

Los aficionados alegan que cada uno pago casi 4 euros ($20 mil pesos colombianos aprox.) por una suscripción a Amazon Prime Video, exclusivamente para ver esa película. Los demandantes sostienen que habían visto un tráiler protagonizado por Ana de Armas. El tráiler, efectivamente contaba con escenas con la actriz cubana, sin embargo, fue eliminado posteriormente. La razón sería que las escenas de Armas en la película también habían sido eliminadas.

La película cuenta la historia de Jack Malik, un músico que descubre que está en un mundo donde ni siquiera sus amigos conocen a The Beatles, la banda no existe. Como Malik si conoce el repertorio de memoria, lo explota para hacerse rico grabando las canciones de The Beatles y poniéndolas a su nombre. Se suponía que Ana de Armas haría el personaje de Roxanne, una actriz con la que el personaje principal tendría una relación amorosa. Sin embargo, los productores consideraron, después del rodaje, que esa historia podía desviar la atención de la historia principal. Entonces, todo lo relacionado con el romance fue cortado de la película.

Los dos admiradores de la actriz se sienten estafados y atacan a los productores en los tribunales. Ahora, el tribunal acaba de fallar a su favor: su denuncia es admisible y Universal podría pagarles hasta $5 millones en daños. Los detalles finales sobre el monto oficial aún no se han revelado.

Esta no es la primera vez que un tráiler miente

Hay muchos ejemplos de tráileres que incluyen escenas o personajes que no terminan en la película final. Las películas del Universo Cinematográfico de Marvel son un claro ejemplo, «Avengers: Infinity War» es uno de ellos. El tráiler contiene escenas que no aparecen en la versión final. Hasta ahora, ninguna persona ha interpuesto una demanda; no se conocen procesos legales en su contra.

¿Qué significaría este fallo para la industria del cine? El juez Wilson, el mismo que acaba de condenar a Universal, aclaró la sentencia y los motivos de la misma. En el documento, el juez argumenta que: «La decisión de la Corte se limita a representaciones que hacen parecer que una actriz o una escena está en la película, y nada más». Además, según el magistrado, este tipo de juicio sólo puede tener lugar si se presenta un número suficiente de demandantes. Teniendo en cuenta el proceso que acaban de ganar los aficionados, solo se necesitarían dos personas para proceder con la demanda.

La industria del cine sigue de cerca este caso, porque está lejos de terminar, pues, aunque el juez acaba de dictar fallo a favor de los demandantes, Universal apeló la sentencia. Habrá que esperar los próximos juicios.

Imagen: Unsplash