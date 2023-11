Una nueva película de la saga ‘Jason Bourne’ estaría en camino

Las buenas películas de acción jamás mueren. Un artículo de The Hollywood Reporter asegura que Universal Pictures está desarrollando una nueva película de Jason Bourne. De acuerdo con este rumor la persona que estaría a cargo sería Edward Berger, mejor conocido en estos días por ser el director de ‘All Quiet on the Western Front’.

Por ahora no parece haber una confirmación sobre el proyecto por parte de Universal, pero de acuerdo con el reporte la nueva película de Jason Bourne está siendo desarrollada de manera activa en 2023, sufriendo un pequeño retraso debido a la reciente huelga de actores y guionistas que se tomó Hollywood.

El artículo de The Hollywood Reporter también asegura que Matt Damon, que sirvió como la estrella en las tres primeras películas, potencialmente regresaría para esta nueva entrada. Sin embargo, no hay un guion que confirme el regreso de su personaje, así que es posible que la versión final omita la idea de traerlo de regreso si las negociaciones no terminan por llegar a un final feliz.

‘Jason Bourne’ fue una de las franquicias de acción más exitosas de los años 2000 y uno de los filmes que impulsó la carrera de Matt Damon como una estrella de este género. La cinta tiene como protagonista a un agente de gobierno que pierde su memoria y es cazado por el gobierno.

Inicialmente la franquicia inició como una trilogía protagonizada por Damon con ‘The Bourne Identity’ (2002), ‘The Bourne Supremacy’ (2004) y ‘The Bourne Ultimatum’ (2007). Luego de esto se lanzó una película de tipo secuela/Spinoff llamada ‘The Bourne Legacy’ que fue protagonizada por Jeremy Renner (mejor conocido por su rol como Hawkeye en el Universo Cinematográfico de Marvel). Damon regresó como protagonista en ‘Jason Bourne’ (2016) que en cierta manera cerró la historia… así que no es muy seguro en estos momentos cómo podrían los escritores avanzar su historia.

Parece el momento perfecto para traer de regreso la historia de Jason Bourne. En estos momentos las salas de cine están sufriendo de una falta de interés en las películas de súper héroes, que por muchos años dominaron y desplazaron a las historias de acción tradicionales como Jason Bourne. Universal podría estar tomando una lección de esta tendencia y apostando por una de sus franquicias más exitosas de su historia.

Imágenes: Universal Pictures