Una cuarta película de ‘Bridget Jones’ está siendo desarrollada en estos momentos

La comedia romántica de la que tu novia no deja de hablar (y que internamente tú también disfrutas un montón) está de regreso. Una cuarta película de Bridget Jones ha sido anunciada con el regreso de Renée Zellweger.

Al igual que todas otras las películas de ‘Bridget Jones’, esta cinta está también adaptada en una novela de Helen Fielding y… spoilers, la escritora encuentra una manera bastante interesante de separar a Bridget Jones de Mark Darcy.

De manera directa: Darcy muere. Es entonces cuando una Bridget viuda de cincuenta años y disfrutando de su nueva soltería decide disfrutar nuevamente de esas aventuras que ya reconocemos en las tres películas pasadas. El libro también nos revela que Daniel Cleaver (Hugh Grant) está vivo, a pesar de que en la tercera película asistimos a su funeral (¿al parecer solo estaba presuntamente muerto?) así que podremos disfrutar nuevamente de la dinámica de este dúo… ¿y quién sabe, quizás la historia encontrará una nueva manera de reunir a Bridget con Mark?

La cinta también contará con algunos rostros nuevos, como Chiwetel Ejiofor (‘Dr. Strange’, ‘12 Years a slave’) y Leo Woodall (‘One Day’, ‘White Lotus’). Otra actriz que regresa de las películas clásicas de Bridget Jones es Emma Thompson (‘Cruella’, ‘Matilda el Musical’) que interpretó a la doctora de la protagonista en el tercer filme.

Por ahora no parece haber una fecha de estreno para esta película, aunque suponemos que la avalancha de detalles sobre el filme es un indicio de que la cinta no puede estar muy lejos de ser estrenada. Como mencionamos antes, ‘Briget Jones: Mad About the Boy’ está inspirada en una novela con el mismo nombre, cuya sinopsis les compartimos a continuación para que se puedan hacer una mejor idea de lo que nos espera:

“¿Es moralmente incorrecto secarse el cabello con secador cuando uno de sus hijos tiene piojos? ¿Es ahora la tecnología el quinto elemento? ¿O es madera? ¿Acostarse con alguien después de 2 citas y 6 semanas de enviar mensajes de texto es lo mismo que casarse después de 2 citas y 6 meses de escribir cartas en la época de Jane Austen? Al reflexionar sobre estos y otros dilemas modernos, Bridget Jones tropieza con los desafíos de la maternidad soltera, tuitea, envía mensajes de texto y redescubre su sexualidad en lo que algunas personas de manera grosera y anticuada llaman «tercera edad«.

Imágenes: Archivo ENTER.CO