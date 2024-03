Una actriz de Harry Potter pide a los fans adultos de la franquicia que ‘maduren’

Wow, parece que JK Rowling no es la única persona asociada con la franquicia de Harry Potter que quiere ser odiada por la mitad de los fans. Miriam Margolyes, que interpretó a la profesora de Biología en las películas de la saga le mando un mensaje a los fans adultos de la franquicia: que crezcan.

Las palabras de Margoyle llegaron en una entrevista que la actriz tuvo con el portal de ABC Australia en la que habló de algunos comentarios que en semanas anteriores semanas indicando que los fans adultos de la franquicia debían ocupar mejor su tiempo. Esta semana redobló su postura:

«No estoy descontenta con esto. Simplemente creo que es para niños. Y si ya se te han caído las pelotas, entonces es hora de olvidarlo«, aseguró en la entrevista. «Ya sabes, pasa a otras cosas. No. En serio. Es una gran serie. Es un maravilloso conjunto de películas. Estoy orgulloso de haber estado en ella. ¡Pero fue hace 25 años! Ya sabes, ¡crece!«.

Como mencionamos antes, Margoyle se volvió viral la semana pasada después de que se hizo pública su postura sobre los fans adultos de Harry Potter, asegurando que no entendía cómo personas con trabajos o familias todavía seguían obsesionadas con la historia de magos asistiendo al colegio:

«Me preocupan los fans de ‘Harry Potter’ porque ya deberían haberlo superado. Fue hace 25 años y es para niños. Yo creo que es para niños, pero se han quedado como atrapados ahí. Hago cameos y la gente me dice «Vamos a hacer una boda con temática de ‘Harry Potter’» y yo pienso «Madre mía, ¿cómo será su primera noche?» No puedo ni imaginármelo”, lee un fragmento de un libro autobiográfico titulado ‘Oh Miriam!: Stories from an Extraordinary Life’.

Por supuesto, no es la primera vez que alguien relacionado con la saga de Harry Potter. La autora de la franquicia, JK Rowling suele terminar en al menos un titular al año por sus comentarios transfóbicos. Sin embargo, esta parece ser la primera vez que una persona cercana a los filmes crítica a los mismos fans por algo tan inocente como es el simplemente ‘disfrutar’ de los libros.

Los comentarios de Margoyle parecen contradecir la intención de Warner Bros. La compañía ha estado llenando sus arcas desde hace varios años con la gallina de huevos de oro que resultó ser ‘Harry Potter’. De hecho, el interés en mantener viva la llama de Hogwarts es tal que hace poco se anunció de adaptar de nuevo toda la saga como una serie para TV en HBO Max.

Tampoco está de más decir que han sido los fans adultos los que han motivado al estudio a seguir explotando Harry Potter (debido a que son los que tienen las billeteras listas para invertir en cualquiera cosa que decidan lanzar con alguna mención de Hogwarts).

Imágenes: Warner Pictures.