Un viaje a los ‘universos’ que vemos en con los cameos en ‘Flash’

A continuación, daremos spoiler de The Flash.

Por supuesto en la era de los multiversos en la pantalla grande teníamos que tener alguna escena que hiciera referencia a la historia de DC. En el clímax de Flash, cuando su versión alterna comienza a abusar de la Fuerza de la velocidad para evitar la muerte de Kara/Supergirl vemos cómo otros mundos (representados por esferas) comienzan a colapsar. Así que en ENTER.CO decidimos hacer un viaje por algunas de estas referencias que la película lanza

Estos son los ‘universos’ en la película de Flash.

Adventures of Superman

El primer mundo que vemos es el de Aventures of Superman. La serie de 1952 es considerada como la primera adaptación del héroe más grande de DC. Esta versión de Superman fue interpretada por George Reeves, que comenzó el mito de la ‘maldición de Superman’ (que asegura que todos los actores que interpretan al hombre de acero están destinados a un final trágico) cuando el actor murió de un tiro en la cabeza a los 45 años. Aunque inicialmente se aseguró que su muerte había sido causada por un suicidio (pese a su rol en el show Reeves consideraba que su carrera actoral estaba estancada), evidencia e investigaciones posteriores han puesto en duda esta versión.

También vemos a Jay Garric, que es mejor conocido por ser el primer Flash en los cómics y que es fácilmente reconocido por su casco que imita al de Hermes (el mensajero de los dioses). Aunque Garric nunca apareció en la serie de Superman de 1952, en los cómics este Flash se presenta como una variante de la Tierra 2 (el nombre que se le dio al universo de cómics original) y de hecho una de las historias más icónicas de flash muestra a los dos corredores encontrándose y siendo el primer caso de dos héroes de DC conociendo a una contraparte de otro universo.

Superman y Supergirl: las primeras películas

El siguiente mundo que vemos es el Superman de las primeras películas, que fue interpretado por Christopher Reeve y que estuvo acompañado por Margot Kidder como Loise Lane. La primera película se estrenó en 1978 y quizás cuenta con una de las escenas más icónicas en la historia del hombre de acero: Superman girando en contra de la trayectoria de la tierra para retroceder el tiempo y de esta manera salvar a Loise Lane. A esta cinta le siguieron otras 4 películas con el dato curioso de que solo dos de ellas (las primeras) cuentan con villanos icónicos del personaje o toman alguna historia de los cómics. ¡Ah no podemos olvidar que la trama de Superman 3 incluye el plan de un magnate para tomar control de un satélite y destruir las plantaciones de café del mundo!

Al lado de él aparece una figura que para muchos puede ser menos conocida: la Supergirl de la película de 1984 que fue protagonizada por Helen Slater, que resultó ser un fracaso total en los cines. Como dato curioso, originalmente se planeaba que Reeves hiciera una pequeña aparición en el filme, pero el actor rechazó la oportunidad y el estudio soluciona este pequeño vacío al asegurar que “Superman ha salido en una misión de paz a los rincones de la galaxia”.

La serie de Batman de los 80

Solo la vemos de lejos, pero uno de los mundos pertenece a la serie de televisión de los 80 protagonizada por Adam West. El show necesita pocas introducciones pues es considerada como una de las piezas de cultura pop más importantes de la TV y un hito en la historia del héroe.

Batman se caracterizó por romper muchas tradiciones y jugar con los personajes de maneras que ninguna otra adaptación lo ha hecho. La serie era mucho más cómica y ridícula que los cómics, algo que se expandía por el uso de efectos de sonido y onomatopeyas en las peleas. Cesar Romero, el actor que interpretó al Joker, se negó a afeitarse su bigote y como resultado tenemos al némesis de Batman con pelos maquillados y mal escondidos. ¡La serie incluso presentó a la primera gatubela afroamericana con Eartha Kitt interpretando al personaje en algunos episodios!

Superman Lives: Nicolas Cage es Superman

Una de las bromas que quizás muchos no conozcan. Después de que Superman IV: The Quest for Peace (1987) fuera un fracaso en la taquilla el hombre de acero estuvo ausente por algún tiempo de la pantalla grande. Pero eso no significa que la franquicia estuviera quieta. En los 90 durante algún tiempo se jugó con la idea de un nuevo proyecto que sería dirigido por Tim Burton (que en ese momento estaba bastante involucrado con el género de héroes después del éxito de Batman).

La idea del proyecto era única, principalmente por la elección que tomó el estudio para el rol principal: Nicolas Cage como Superman. De hecho, la escena que vemos en la película es parte de las ideas que terminaron por hundir el proyecto. La idea era que el villano de la historia fuera Brainiac y que en algún momento Superman luchara con una araña robot gigante. Igual de interesante era el diseño del disfraz de Superman o la apariencia del héroe, que hoy tenemos gracias a una serie de documentales que detallan el fracaso de la película.

Imágenes: Warner Bros