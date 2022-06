¿Un clásico ignorado? Por esto las redes están hablando de Lilo y Stitch

Esta semana Lilo y Stitch regresaron a las redes sociales. La película de Disney de 2002 ha sido tendencia desde la mañana de este jueves, 23 de junio, en plataformas como Twitter. Y la razón no es el cumpleaños de dos décadas de su estreno o el anuncio de una nueva adaptación: es una ‘pelea’ contra ‘Frozen’.

El contexto: el director de la película de Lilo y Stitch, Chris Sanders, esta semana dio una entrevista con el New York Times en el que, entre otros temas, tocó el legado que su filme había dejado dentro de la historia de filmes animados de Disney. Sanders aprovechó esta oportunidad para ‘sacarse una espinita: Lilo y Stitch hicieron casi una década atrás lo mismo que Frozen y nadie les dio mérito:

«Para ser claros, creo que ‘Frozen’ es genial», dijo Sanders a The New York Times, «Pero fue un poco frustrante para mí porque la gente decía: ‘Finalmente, una relación no romántica con estas dos chicas’, y pensé: ‘¡Lo hicimos! Eso absolutamente se ha hecho antes’”.

Los comentarios del director tienen sentido. Cuando Frozen se estrenó en 2013 muchas de las reseñas positivas recalcaban cómo la conclusión de Disney no terminó con el ‘príncipe’ salvando el día, sino con el amor entre ambas hermanas siendo la respuesta final. Aunque Lilo y Stitch no tiene una historia similar, sí fue una película poco usual en su época considerando que no plantea ningún tipo de relación amorosa, sino que incluso tiene como punto extra el presentar una relación mucho más ‘realista’ entre ambas hermanas.

Te puede interesar: Lightyear fracasa en taquilla, pero no por la razón que se cree

La discusión en redes sociales ha llevado a algunas conclusiones interesantes de la razón por la que Frozen recibió estos elogios, mientras que Lilo y Stitch es hoy una película recordada solo por aquellos con la nostalgia a flor de piel. Para algunos la popularidad de Frozen ayudó a que su mensaje tuviera mucha más visibilidad. Otros aseguran que este elemento fue mucho más notorio en 2013 cuando la conversación sobre eliminar la dinámica de ‘el príncipe al rescate’ estaba más activa. Para muchos la respuesta es un poco más sencilla (y polémica) es que la razón está en que las hermanas de Lilo y Stitch son de tez morena.

Sin importar la polémica actual, Lilo y Stitch sigue siendo una gran película y una muy buena película, dos décadas después. De hecho, igual de sorprendente es la calidad de su serie animada que expandió su historia e universo e incluso llevó al dúo a realizar colaboraciones con otros shows de Disney en su momento como fue Kim Possible o Recreo.

Puedes ver la película y serie en Disney+

Imágenes: Disney