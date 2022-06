Lightyear fracasa en taquilla, pero no por la razón que se cree

Cuesta creer que después de la dosis de nostalgia que trajo el primer tráiler de Lightyear, sea un fracaso tan grande en la taquilla.

La película recolectó en su primer fin de semana 51 millones de dólares. No son malos números, pero están lejos del impacto que se esperaba. Para dar una comparación, Toy Story 4 consiguió 102 millones de dólares en su primer fin de semana.

Pero no se dejen confundir. La razón no está en los escudos anti rayos gay que la tía compartió por el grupo familiar. El problema no está en la representación LGTBI. Es solo que Lightyear es una película de Pixar que no motiva a ir a cine.

Aprendizaje del día:

No vayan a ver Buzz Lightyear pic.twitter.com/4BuaXNF8Fb — Fátima Ávila👣 (@FatimaAvilaAvi1) June 19, 2022

Hablemos del beso (y por qué no es el problema)

Primero lo primero: la razón por la que los ingresos de la película de Lightyear son tan bajos no está en que los padres de familia ‘responsables’ no llevaron a sus hijos a las salas de cine. Por supuesto algunos defensores de la moral reclamarán la derrota de Pixar, pero incluso antes de esto la película más reciente de Pixar tenía pocas posibilidades de triunfar en la cartelera.

Y, por si las moscas, el beso del que tanto se habla es una escena, dura menos de cinco segundos y es más seguro que tu hijo te pregunte si es posible tener un gato robot en la casa que sobre este momento.

Lightyear no es tan buena en primer lugar

El principal problema de Lightyear es que más allá de ser una cinta interesante… es algo aburrida, al menos dentro de lo que Pixar tiene para ofrecer. No lo tomen a mal. No es una mala película. Es una buena cinta que marca todas las casillas de lo que esperar de la aventura familiar anual del estudio. Pero tampoco tiene ese elemento ‘extra’ que la haga verdaderamente memorable.

Lo que es malo, porque Lightyear no pretende ser un spinoff o una historia innecesaria de ‘Toy Story’… pero sin duda se siente así. Es una película que no consigue pasar en términos de emociones o historia a la película con la que muchos la relacionan.

Lo triste de Lightyear es que el fin de semana de su estreno teníamos cosas más interesantes de las que hablar.

Disney+ tiene algo que ver

Acá una teoría importante: las plataformas de streaming están cambiando nuestras prioridades al momento de qué ver y qué no en las salas de cine. Y por desgracia Lightyear no entra en la lista.

Hoy sabemos que las películas de los estudios con plataformas de streaming llegan en cuestión de meses al alcance de nuestro control. Esto no significa que dejemos de ver películas por ahorrarnos la boleta y después hacer la ‘función casera’ por streaming, sino que hoy elegimos que necesitamos ver ya y que podemos esperar.

Un ejemplo: Multiverse of Madness. Sabíamos que la película llegaría a Disney+. Pero elegimos verla en cines porque era imposible escapar de la conversación sobre el filme al punto en que esperar tres meses erra arriesgarse a spoilers y tener que evadir la conversación. Otro ejemplo: Encanto. Elegimos verla porque no se hablaba de otra cosa durante semanas y la mayoría de personas daban fe de la calidad de película, de manera que muchos optaron por lo inevitable.

Lightyear, por otro lado… simplemente es una de esas películas por las que se puede esperar. No es un filme que sea arruinado por los spoilers, no es una cinta aclamada que genere tendencias en Twitter.

