Todo lo Bueno tiene su fin: ‘What We do in The Shadows’ terminará en su sexta Temporada

Otra buena comedia que se nos va. ‘What We Do in the Shadows’ terminará en su sexta Temporada. La confirmación del final del show llegó a través de un reporte publicado por Deadline. El show en estos momentos está disponible a través de streaming por Star+ (que pronto será fusionado con Disney+).

‘What We Do in the Shadows’ es un show inspirado en la película de 2014 dirigida por Taika Waititi. Al igual que el filme, la serie de TV tiene como protagonista a un grupo de vampiros que viven juntos. En el caso del show el grupo está compuesto por Nadja (Natasia Demetriou), Lazlo (Matt Berry), Nandor (Kayvan Novak), Colin Robinson (Mark Prosckh) y Guillermo (Harvey Guillén).

A pesar de ser una de las mejores comedias vía streaming, ‘What We Do in the Shadows’ recibió muy poca atención. Las primeras dos temporadas recibieron un total de 10 nominaciones a los Emmy y muy buenas calificaciones por parte de la crítica (el show tiene una calificación de 92% en Rotten Tomatoes).

La temporada más reciente también terminó en un punto bastante interesante. Después de años de servir como un familiar, Guillermo finalmente cumplió con su sueño de convertirse en un vampiro. Sin embargo, Nandor descubre que él no está listo y consigue ‘revertir’ el proceso. ¿Qué le queda a Guillermo ahora que ha abandonado su sueño de toda la vida?

Hay algunos otros puntos en la historia que están pendientes por resolver. Por ejemplo, todavía no se ha revelado el secreto detrás de la existencia de los vampiros de Energía (que es una de las historias menores que se ha mantenido en desarrollo en las temporadas más recientes).

