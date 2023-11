Tim Burton cree que una secuela de ‘El Extraño Mundo de Jack’ es una idea terrible

Estamos en la época de los reboots y remakes. No hay una franquicia que se salve y las primeras que suelen ser objetivo de estas ‘resurrecciones’ son las cintas más populares. En vista de que es 2023 y todavía vemos botones, posters y productos de ‘El Extraño Mundo de Jack’. Pero hay una persona que no parece tener mucho interés en ver una nueva cinta de este mundo: Tim Burton.

En una entrevista para la revista Empire Magazine el famoso director de cine aseguró que en estos momentos no tiene interés de ver otro filme inspirado en esta propiedad intelectual.

«Para mí, la película es muy importante. He hecho secuelas, he hecho otras cosas, he hecho reboots, he hecho toda esa mierda, ¿verdad? No quiero que eso le pase a esto película [‘El Extraño Mundo de Jack]”.

Burton luego expande en la razón por la que cree que una secuela o reboot de ‘El Extraño Mundo de Jack’, asegurando que no existe una razón exacta, sino que el motivo está en el cariño que tiene a la franquicia:

“Es bueno que la gente esté interesada [en otra película de ‘El Extraño Mundo de Jack’, pero yo no. Me siento como ese viejo que posee una pequeña propiedad y no quiere venderla a la gran central eléctrica que quiere apoderarse de mi tierra”, aseguró Burton “¡Fuera de mi tierra!¡No obtendrás esta propiedad! No me importa lo que quieras construir sobre ella. Vienes a mi propiedad ¿Dónde está mi escopeta?”.

‘El Extraño Mundo de Jack’ es una de las cintas más populares de Burton y, sin duda, uno de los clásicos ‘navideños’ más extraños que existen. La cinta tiene como protagonista a Jack, el líder del mundo de Halloween. Después de siglos de conseguir hacer cada Halloween más espeluznante y perfecto, Jack se encuentra aburrido y hastiado de lo mismo. Para su deleite descubre la existencia de la Navidad y toma una decisión: secuestrar a Santa y hacer su propia versión de la festividad… que pronto comienza a fracasar.

La confirmación de que Burton no tiene intención de traer otra versión de ‘El Extraño Mundo de Jack’ significa que, al menos por el futuro inmediato, el estudio no tiene la intención de tocar la historia para sacar algunos millones extra. Sin embargo, los bolsillos de Disney son bastante profundos y con alcance. Así que nunca se sabe qué puede ocurrir en un par de años.

Puedes ver ‘El Extraño Mundo de Jack’ por Disney+ vía streaming.

Imágenes: Disney