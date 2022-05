Thor: Love and Thunder: 8 secretos que esconde su nuevo tráiler

¡Así es como se debe comenzar una semana! Este lunes el MCU nos recibió con un nuevo adelanto de Thor: Love and Thunder. Ahora que Multiverse of Madness ya nos reveló sus secretos el nuevo adelanto de la cuarta película del Dios del trueno puede respirar un poco más tranquila y presentarnos un adelanto que nos dé más detalles de su historia (aunque esperamos que Marvel haya aprendido la lección y reservara un par de secretos para el estreno).

En ENTER.CO nos repetimos el tráiler y ahora traemos 10 detalles importantes que nos deja. Algunos pueden parecer algo obvios, pero otros son perfectos para que impresiones en la hora del almuerzo con tu conocimiento de los secretos el MCU.

Si todavía no has visto ‘Thor: Love and Thunder’, puedes encontrar el nuevo tráiler al inicio de este artículo.

Thor: Love and Thunder se estrenará en los teatros el próximo 8 de junio. La película fue dirigida por Taika Waititi y (por ahora) se ha presentado como la última película en la ‘saga’ actual de Thor dentro del MCU.

8: Un casco clásico

¿Thor estrena un nuevo casco? Una de las decisiones que tomó Marvel al introducir al Dios del Trueno al MCU fue no obligarlo a usar casco en sus batallas, de manera que ha sido un accesorio que va y viene. Sin embargo, en el adelanto más reciente de Love and Thunder vemos que con la nueva armadura, también llega un nuevo casco. Aunque su diseño pueda parecer algo raro, se trata de hecho una referencia al diseño del héroe que vimos en The Mighty Thor #378 de 1988.

7: un cameo del Vigilante

El nuevo tráiler de Thor es uno de esos en los que parpadeas y te pierdes algo. Uno de los momentos que captamos es lo que parece ser una de las primeras transformaciones de Jane Foster. Vemos que, dónde sea que lo esté haciendo, hay una serie de estatuas con algunas de las figuras míticas del MCU entre las que se encuentra Muerte, Eon y, sí: el vigilante de What If.

6: el primer vistazo al Zeus de Russel Crow

Desde que se anunció ‘Love and Thunder’ una de las primeras confirmaciones que recibimos fue de Russel Crow como Zeus (la versión del dios griego para el MCU). Ahora podemos ver al rey del Monte Olimpo en toda su gloria (y ahora desnuda más que ninfas).

5: Tanngrisnir y Tanngnjóstr



Más que un secreto, es una referencia que esperábamos. En el mito nordico Thor cuenta con dos cabras que tienen el nombre de Tanngrisnir y Tanngnjóstr. En las historias no solo tienen el deber de llevar su carruaje… sino que además le sirven como comida provisional, debido a que Thor tiene la habilidad de matarlas, comer su carne… y luego revivirlas.

4: Jane quizás hizo parte del chasquido de Thanos

Una de las escenas nos muestra a Thor y Jane conversando sobre la última vez que se vieron. Aunque el tono cómico nos hace creer que para ella tan solo pasaron 3 años, mientras que Thor lleva la cuenta exacta, el vacío de cinco años es perfect

3 – Una broma de Ragnarok

En la escena de entrenamiento de Thor vemos que usa una gorra. Lo que muchos no notarán es que tiene un texto escrito que dice Mightiest Avengers, pero Thor lo tachó con las palabras «El Avenger más fuerte». Esta es una referencia al código de activación que puso Iron-Man en la nave que utilizó Hulk para escapar de la tierra.

2 – Falligar, caído

En algún momento del tráiler vemos a Thro y Korr observar el cadáver de una criatura, seguramente asesinada por Gorr. Se trata de Falligar el Behemot. En los cómics se trataba de un guardián de los dioses y además el campeón del torneo de los inmortales. La escena que vemos es, de hecho, la replica de la misma escena en la que Thor encuentra el cadáver de Falligar.

1 – El nuevo ataque de Mjonir

En algún momento vemos a Jane utilizar un ataque que envía lo que, parecen ser, diferentes piezas de Mjonir. Sabemos que el martillo fue fracturado en la batalla con Hela. Al parecer la nueva Thor ha encontrado la manera utilizar estos fragmentos por separado del martillo.

Imágenes: captura de pantalla